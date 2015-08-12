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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Астрахань - Краснодар-2
Астрахань - Краснодар-2: обзор матча 12 августа 2015
Астрахань
12.08.2015, среда, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 4 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар-2
39'
В. Гараев
84'
А. Батютин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астрахань - Краснодар-2
90'
+1
Желтая карточка
И. Жигулев
Желтая карточка
В. Григорян
90'
+1
86'
Желтая карточка
Д. Кавлинов
85'
Замена
И. Белоус
️️️️
Н. Комличенко
84'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Батютин
Замена
Д. Щучкин
️️️️
А. Зенин
76'
75'
Замена
Н. Гаджиев
️️️️
П. Марушко
Замена
Н. Ястребов
️️️️
Т. Измуханов
66'
Замена
М. Ажмухамбетов
️️️️
Е. Панфилов
57'
52'
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
Желтая карточка
А. Голубев
52'
51'
Замена
В. Стежко
️️️️
И. Борисов
47'
Красная карточка
Е. Нестеренко
Желтая карточка
Д. Качура
47'
ГОЛ! 1:0!
В. Гараев
39'
20'
Желтая карточка
А. Марченко
14'
Желтая карточка
А. Батютин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астрахань
57
Владислав Целовальников
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
20
Тимур Измуханов
ЦЗ
78
Дмитрий Качура
ЦЗ
5
Сергей Анисимов
ЦЗ
2
Вардан Григорян
ЦЗ
14
Андрей Зенин
ЦП
25
Сергей Сечин
ЦП
7
Луай Уруру
ЦП
12
Евгений Панфилов
ЦП
14
Александр Голубев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гунько
Краснодар-2
78
Денис Кавлинов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
96
Илья Борисов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Астрахань
21
Александр Гарянин
ВР
5
Арно Атти-Байеба
ЦЗ
27
Николай Ястребов
ЦП
15
Марат Ажмухамбетов
ЦП
16
Даурен Шадиев
ЦП
8
Денис Щучкин
ЦФ
25
Константин Васильев
ЦФ
Краснодар-2
61
Дмитрий Горячкин
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
90
Инал Черчесов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
3-2-4-1
57
Целовальников
78
Качура
5
Анисимов
2
Григорян
20
Измуханов
93
Гараев
14
Зенин
7
Уруру
12
Панфилов
25
Сечин
14
Голубев
4-2-1-3
78
Кавлинов
2
Черов
81
Нестеренко
48
Марченко
3
Гогличидзе
96
Борисов
10
Жигулев
72
Батютин
10
Воробьев
27
Комличенко
53
Марушко
20
Измуханов
27
Ястребов
27
Ястребов
20
Измуханов
14
Зенин
8
Щучкин
8
Щучкин
14
Зенин
12
Панфилов
15
Ажмухамбетов
15
Ажмухамбетов
12
Панфилов
96
Борисов
5
Стежко
5
Стежко
96
Борисов
53
Марушко
97
Гаджиев
97
Гаджиев
53
Марушко
27
Комличенко
24
Белоус
24
Белоус
27
Комличенко
Остались в запасе
Астрахань
Краснодар-2
5
Арно Атти-Байеба
ЦЗ
21
Александр Гарянин
ВР
16
Даурен Шадиев
ЦП
25
Константин Васильев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гунько
77
Максим Старков
ЦЗ
90
Инал Черчесов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
5
Арно Атти-Байеба
ЦЗ
21
Александр Гарянин
ВР
16
Даурен Шадиев
ЦП
25
Константин Васильев
ЦФ
Остались в запасе
77
Максим Старков
ЦЗ
90
Инал Черчесов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Сергей Гунько
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Астрахань - Краснодар-2
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Нарт
2 : 1
31.10.2026
Астрахань
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Астрахань
2 : 3
24.10.2026
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Рубин Я
3 : 1
18.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Астрахань
0 : 0
10.10.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
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2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Недвижай
(Ставрополь)
Стадион:
им. Колосова
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