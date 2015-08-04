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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск
Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск: обзор матча 04 августа 2015
Краснодар-2
04.08.2015, вторник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 3 тур
5 : 1
Завершен
Биолог-Новокубанск
19'
Н. Марков
48'
М. Магомедов (АГ)
55'
А. Батютин
66'
Л. Гогличидзе
90+1'
Н. Комличенко
87'
Д. Соколов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск
ГОЛ! 5:1!
Н. Комличенко
90'
+1
87'
ГОЛ! 4:1!
Д. Соколов
80'
Замена
Ю. Дмитриенко
️️️️
В. Кириченко
Замена
М. Старков
️️️️
Л. Гогличидзе
69'
67'
Замена
А. Сапагаров
️️️️
В. Руденко
Замена
В. Черов
️️️️
Н. Марков
67'
ГОЛ! 4:0!
Л. Гогличидзе
66'
62'
Желтая карточка
Ю. Иванов
Замена
Н. Гаджиев
️️️️
А. Батютин
62'
Замена
И. Борисов
️️️️
Д. Фомин
57'
ГОЛ! 3:0!
А. Батютин
55'
52'
Замена
Е. Левин
️️️️
Н. Галкин
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Магомедов
48'
47'
Красная карточка
М. Анохин
Желтая карточка
Н. Комличенко
47'
46'
Замена
Д. Соколов
️️️️
Н. Акимов
Замена
Д. Воробьев
️️️️
И. Белоус
46'
37'
Желтая карточка
В. Руденко
ГОЛ! 1:0!
Н. Марков
19'
Желтая карточка
Е. Нестеренко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
78
Денис Кавлинов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Биолог-Новокубанск
30
Андрей Мишкевич
ВР
32
Магомедали Магомедов
ЦЗ
2
Михаил Анохин
ЦЗ
7
Олег Шмойлов
ЦЗ
14
Никита Галкин
ЦП
25
Юрий Иванов
ЦП
57
Никита Акимов
ЦП
4
Максим Фаринов
ЦП
17
Сергей Камынин
ЦП
14
Виталий Кириченко
ЦП
19
Владислав Руденко
ЦФ
Краснодар-2
61
Дмитрий Горячкин
ВР
77
Максим Старков
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
96
Илья Борисов
ЦП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Биолог-Новокубанск
27
Роман Ковалев
ВР
15
Даниил Соколов
ЦЗ
12
Юрий Дмитриенко
ЦЗ
2
Егор Левин
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
19
Амиран Сапагаров
ЦФ
26
Егор Гаврилов
ЦФ
4-1-1-1-3
78
Кавлинов
3
Гогличидзе
48
Марченко
81
Нестеренко
13
Марков
74
Фомин
10
Жигулев
72
Батютин
27
Комличенко
24
Белоус
53
Марушко
3-5-1-1
30
Мишкевич
32
Магомедов
2
Анохин
7
Шмойлов
25
Иванов
4
Фаринов
17
Камынин
14
Кириченко
57
Акимов
14
Галкин
19
Руденко
13
Марков
2
Черов
2
Черов
13
Марков
72
Батютин
97
Гаджиев
97
Гаджиев
72
Батютин
3
Гогличидзе
77
Старков
77
Старков
3
Гогличидзе
74
Фомин
96
Борисов
96
Борисов
74
Фомин
24
Белоус
10
Воробьев
10
Воробьев
24
Белоус
57
Акимов
15
Соколов
15
Соколов
57
Акимов
14
Галкин
2
Левин
2
Левин
14
Галкин
19
Руденко
19
Сапагаров
19
Сапагаров
19
Руденко
14
Кириченко
12
Дмитриенко
12
Дмитриенко
14
Кириченко
Остались в запасе
Краснодар-2
Биолог-Новокубанск
5
Виталий Стежко
ЦЗ
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Игорь Шалимов
5
Каха Халваши
ЦП
26
Егор Гаврилов
ЦФ
27
Роман Ковалев
ВР
Остались в запасе
5
Виталий Стежко
ЦЗ
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Остались в запасе
5
Каха Халваши
ЦП
26
Егор Гаврилов
ЦФ
27
Роман Ковалев
ВР
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
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Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 4
16.11.2024
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 1
09.11.2024
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 32 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 2
02.11.2024
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Ростов-2
2 : 1
26.10.2024
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Биолог-Новокубанск
3 : 1
19.10.2024
Динамо-2 Мх
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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Краснодар-2
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