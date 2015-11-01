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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Краснодар-2 - Астрахань
Краснодар-2 - Астрахань: обзор матча 01 ноября 2015
Краснодар-2
01.11.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 16 тур
3 : 1
Завершен
Астрахань
15'
И. Белоус
33'
Н. Комличенко
42'
И. Белоус
39'
А. Зенин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Астрахань
Замена
А. Григорян
️️️️
И. Борисов
88'
82'
Желтая карточка
С. Анисимов
Замена
Д. Воробьев
️️️️
П. Марушко
82'
Желтая карточка
А. Марченко
80'
78'
Замена
А. Голубев
️️️️
А. Зенин
72'
Желтая карточка
К. Васильев
55'
Замена
С. Сечин
️️️️
Л. Уруру
Желтая карточка
В. Стежко
52'
ГОЛ! 3:1!
И. Белоус
42'
39'
ГОЛ! 2:1!
А. Зенин
ГОЛ! 2:0!
Н. Комличенко
33'
Желтая карточка
И. Жигулев
30'
ГОЛ! 1:0!
И. Белоус
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
78
Денис Кавлинов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
96
Илья Борисов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Астрахань
57
Владислав Целовальников
ВР
5
Сергей Анисимов
ЦЗ
22
Максим Потапов
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
2
Вардан Григорян
ЦЗ
12
Евгений Панфилов
ЦП
14
Андрей Зенин
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
7
Луай Уруру
ЦП
10
Юрий Пугачев
ЦФ
25
Константин Васильев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гунько
Краснодар-2
1
Антон Федюшкин
ВР
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
70
Арутюн Григорян
АП
11
Даур Квеквескири
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Астрахань
1
Никита Годенов
ВР
78
Дмитрий Качура
ЦЗ
20
Тимур Измуханов
ЦЗ
16
Даурен Шадиев
ЦП
25
Сергей Сечин
ЦП
14
Александр Голубев
ЦФ
8
Денис Щучкин
ЦФ
4-1-2-3
78
Кавлинов
3
Гогличидзе
5
Стежко
48
Марченко
2
Черов
74
Фомин
96
Борисов
10
Жигулев
27
Комличенко
24
Белоус
53
Марушко
4-4-2
57
Целовальников
22
Потапов
93
Гараев
2
Григорян
5
Анисимов
14
Зенин
34
Крутов
7
Уруру
12
Панфилов
25
Васильев
10
Пугачев
96
Борисов
70
Григорян
70
Григорян
96
Борисов
53
Марушко
10
Воробьев
10
Воробьев
53
Марушко
14
Зенин
14
Голубев
14
Голубев
14
Зенин
7
Уруру
25
Сечин
25
Сечин
7
Уруру
Остались в запасе
Краснодар-2
Астрахань
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
11
Даур Квеквескири
ПВ
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Игорь Шалимов
16
Даурен Шадиев
ЦП
78
Дмитрий Качура
ЦЗ
8
Денис Щучкин
ЦФ
20
Тимур Измуханов
ЦЗ
1
Никита Годенов
ВР
Главный тренер
Сергей Гунько
Остались в запасе
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
11
Даур Квеквескири
ПВ
1
Антон Федюшкин
ВР
Остались в запасе
16
Даурен Шадиев
ЦП
78
Дмитрий Качура
ЦЗ
8
Денис Щучкин
ЦФ
20
Тимур Измуханов
ЦЗ
1
Никита Годенов
ВР
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Сергей Гунько
Статистика матча Краснодар-2 - Астрахань
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
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2 : 2
09.11.2024
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Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
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Торпедо Миасс
1 : 1
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
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Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Нарт
2 : 1
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Рубин Я
3 : 1
18.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Астрахань
0 : 0
10.10.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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