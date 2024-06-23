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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Елимай
Иван Коновалов
Новости
€ 450 тыс
Иван Коновалов - новости
Елимай
18 августа 1994 (32)
#32 | Вратарь
191 см | 82 кг
Россия
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Трансферы
Российский игрок забил победный гол в матче Лиги конференций
17 июля
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
Фото
Два российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Воспитанник «Спартака», игравший в 4 клубах РПЛ и 5 зарубежных чемпионатах, перешел в клуб из Казахстана
17 февраля
В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин
8 февраля
Клуб Бердыева подпишет вратаря, на которого претендовал «Спартак»
2024.06.23 22:40
2
«Спартак» нацелился на вратаря «Балтики»
2024.06.10 21:34
4
«Балтика» подписала контракт с бывшим вратарем «Рубина» и «Урала»
2024.01.30 12:30
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
Сафонов мог перейти в клуб из АПЛ несколько лет назад
2022.07.26 23:37
3
Коновалов: «Видел в раздевалке глаза Черчесова и понимал, что нужно выходить и рвать»
2022.06.08 20:19
Россиянин Коновалов отыграл на ноль 2 из 3 матчей в чемпионате Шотландии
2022.05.13 08:12
Тренер «Ливингстона»: «Коновалов способен стать основным вратарем команды в следующем сезоне»
2022.05.09 20:54
1
Россиянин Коновалов дебютировал в шотландском «Ливингстоне», отыграв на ноль
2022.05.01 00:51
4
Коновалов: «Всегда мечтал играть в топ-чемпионате. Шотландия – это кратчайший путь в АПЛ»
2022.03.29 18:48
1
Коновалов: «Смысл получать зарплату и просто так отбывать номер, сидя в запасе в РПЛ?»
2022.03.29 17:35
4
Коновалов: «В Шотландии не сталкивался со стереотипами о русских. Только администратор спросил, привез ли я водку»
2022.03.29 15:50
Коновалов – о зарплате в «Ливингстоне»: «Могу пойти и купить себе что хочу в любой момент»
2022.03.29 14:58
1
Судья матча «Ливингстон» – «Абердин» показал 14 желтых карточек и одну красную
2022.02.05 20:25
Вратарь «Рубина» Коновалов перешел в шотландский «Ливингстон»
2022.01.18 15:36
5
Вратарь «Рубина» Коновалов близок к переходу в шотландский «Ливингстон»
2022.01.10 23:45
2
Фото
«Рубин» отдал в аренду «Уралу» голкипера Коновалова
2021.02.25 21:52
«Рубин» подключил к основе 15-летнего вратаря Корца, Коновалов команду покинет
2021.01.29 19:45
«БИЗНЕС Online»: «Рубин» перевел вратаря Коновалова в дубль
2021.01.27 12:46
1
Иван Коновалов, Солтмурад Бакаев, Йевтич, Бегич из «Рубина» переболели коронавирусом
2020.06.05 19:58
У вратаря «Рубина» Коновалова родилась дочь
2020.01.17 20:59
Вратарь «Рубина» Коновалов: «Сербия стремится в ЕС, но Путина там обожают»
2019.03.06 12:57
3
1
2
Главные новости
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Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
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Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
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Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
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Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
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Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
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Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
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