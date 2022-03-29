Коновалов – о зарплате в «Ливингстоне»: «Могу пойти и купить себе что хочу в любой момент»

Российский вратарь «Ливингстона» Иван Коновалов ответил на вопросы о своей зарплате в шотландском клубе.

«С нынешним курсом я не так чтобы намного упал в зарплате. Если по нынешнему курсу, то я потерял в деньгах чуть меньше четверти, наверное. Средняя зарплата в Шотландии в рублях – 800 тысяч-миллион.

Я могу пойти и купить себе что хочу в любой момент, правда, мне это не нужно. С нынешним курсом у меня все хорошо. Да, спагетти Болоньезе – 800-900 рублей, если переводить. По нынешним ценам – капля в море.

Все кафе здесь после шести вечера каждый день битком. Про пятницу-субботу не говорю. Иногда места себе не нахожу в одном месте, куда хожу кушать.

Думаю, цена на газ, коммунальные платежи в последнее время поднялась, но в среднем как жили, так и живут. Спрашивал у ребят – на коммуналку и газ может уходить 10-15 тысяч рублей, 100 фунтов. А я меньше 100 фунтов в Москве плачу за коммуналку!

В основном ездят на малолитражках. Как понимаю, ездят в основном на работу и за продуктами. Их тут покупают в больших количествах, воду в пятилитровых баклажках берут упаковками. Захочешь сникерс-марс – нужно брать в упаковке по три штуки.

Даже в торговом центре парковка стоит 50 центов в час. Шотландцам проще 15-20 минут пройтись, потом пойти в кафе пива выпить.

Сейчас у меня ни одна карточка не работает. Деньги я никак не могу перевести, только те, которые были у меня на российских счетах. Но я жене оставил денег, поэтому нормально, не проблема», – сказал Коновалов.

Голкипер перешел в «Ливингстон» из «Рубина».

Он сменил команду в январе в качестве свободного агента.

За новый клуб россиянин пока не провел ни одного матча.

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