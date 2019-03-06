Вратарь «Рубина» Коновалов: «Сербия стремится в ЕС, но Путина там обожают»

Голкипер «Рубина» Иван Коновалов рассказал об этапе своей карьеры в Сербии.

– Про Сербию в России никто ничего не знает. Только, что фанаты «Црвены Звезды» дружат со «Спартаком», а «Партизана» – с ЦСКА. Меня то и дело спрашивали: «Ты куда вообще уехал?» Я ничего не объяснял, просто шел к своей цели.

Да, футбол в Сербии не такой профессиональный, даже в сравнении с «Севастополем». Хорошо, что, когда я пришел в «Раднички», президент организовал лед после игры, пиццу, напитки. Но в основном уровень невысокий. Если сам не будешь над собой работать, бегать за тобой никто не станет. При этом сербов в европейских лигах чемпионатах гораздо больше, чем русских. Если хочешь прогрессировать, нужно пробовать себя даже в таких лигах.

– Что вам дало время в Сербии?

– Прежде всего, я получил международный опыт. Освоил третий язык – сербский. Когда я пытался заговорить с сербами по-английски, меня просили: «Лучше на русском». Но мне этого было мало. В раздевалке всегда были шутки, «хи-хи», «ха-ха» – а я сидел, улыбался, но ничего не догонял.

– Наняли репетитора?

– Ни репетитора, ни учебников, ни тетрадей. Чисто на слух. Через три месяца я спокойно давал сербам интервью. На письме – свои тонкости. Для звука «дж», допустим, два написания – ђ и џ. Но разобраться можно.

У меня остались друзья в Сербии, а в «Рубине» я живу с хорватом Филипом Уремовичем. Он более-менее знает русский, но я часто перевожу для него на сербский. В том числе некоторые установки Бердыева.

– Вас в Сербии называли «бачушкой». Самое угарное слово на сербском?

– Гномы у них патуљци. Один гном – патуљак, но это не так смешно, как множественное число. Когда впервые услышал, просто выпал.

– Убедились, что сербы и русские – братья?

– Менталитет схожий. Мелкие города – как наши, а вот Белград более европеизирован. И вообще Сербия стремится в ЕС. При этом Путина там обожают. Недавно смотрел по телевизору, как он приезжал в Белград и получил в подарок от президента Сербии собаку. Все кричали Путину «спасибо».

Сербы по натуре добродушные. Старое поколение, за 60, как только слышит русскую речь, сразу интересуется, радуется. Жена (тогда еще девушка) ко мне приезжала, посещала тренировки. Так от нее местные дедушки не отставали, постоянно расспрашивали.