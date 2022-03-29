Коновалов: «В Шотландии не сталкивался со стереотипами о русских. Только администратор спросил, привез ли я водку»

Российский вратарь «Ливингстона» Иван Коновалов заявил, что в Шотландии ему пока не довелось сталкиваться со стереотипами.

«Конечно, моя жизнь за последний месяц поменялась. Вообще круто поменялась. Самый большой минус – не могу перевести в Шотландию жену с ребенком.

Я их увижу только 16 мая. Виза будет делаться примерно два месяца. Но, перед этим надо проходить тестирование, а британские центры сейчас закрылись у нас.

У «Ливингстона» вот будет три выходных, я смотрел варианты, чтоб домой полететь, но для этого на дорогу в одну сторону надо 20 часов потратить.

Дочке два года, мы с женой каждый день на связи, видео скидывает мне. Весь декабрь и пол января я всем занимался, дочку водил на занятия, а сейчас – жена. Тяжело, но я понимаю, что мне кормить семью, и я пошел за своей мечтой.

Честно говоря, ни с какими стереотипами о русских не сталкивался. Все нормально, добродушно относятся, никаких проблем нет. Разве что администратор по экипировке спрашивал, привез ли я водку», – рассказал Коновалов.

Голкипер перешел в «Ливингстон» из «Рубина».

Он сменил команду в январе в качестве свободного агента.

За новый клуб россиянин пока не провел ни одного матча.

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