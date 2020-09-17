Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 450 тыс

Иван Коновалов - статистика

Елимай
18 августа 1994 (32)
#32 | Вратарь
191 см | 82 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Елимай
2 : 1
12.09.2026
Жетысу
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
4 : 0
06.09.2026
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Елимай
0 : 2
31.08.2026
Кайрат
1' - 90'
84'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Елимай
8
0
0
3
0
Алтай
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Елимай
2 : 1
12.09.2026
Жетысу
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
4 : 0
06.09.2026
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Елимай
0 : 2
31.08.2026
Кайрат
1' - 90'
84'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Каспий
2 : 2
16.08.2026
Елимай
1' - 90'
45, 45'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Елимай
3 : 1
09.08.2026
Иртыш
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Женис
0 : 0
02.08.2026
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Елимай
1 : 1
26.07.2026
Кайсар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Алтай
1 : 1
27.05.2026
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Алтай
0 : 1
22.05.2026
Окжетпес
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кызыл-Жар
1 : 2
17.05.2026
Алтай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Алтай
0 : 0
10.05.2026
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Атырау
1 : 0
03.05.2026
Алтай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Алтай
0 : 0
25.04.2026
Женис
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кайсар
1 : 1
19.04.2026
Алтай
1' - 90'
90'
Главные новости
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
2
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
4
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
12
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
4
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
1
Российский футболист отметился голом в Сегунде
08:43
Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
08:30
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
5
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+