Судья матча «Ливингстон» – «Абердин» показал 14 желтых карточек и одну красную

В матче 25-го тура чемпионата Шотландии между «Ливингстоном» и «Абердином» (2:1) арбитр показал 14 желтых карточек. Одна стала второй по счету и превратилась в красную.

Встречу обслуживал Кевин Клэнси. Всего в матче было 33 фола.

«Ливингстон» – команда российского вратаря Ивана Коновалова .

. Его в заявке не было.

«Абердин» – 7-е место в таблице, «Ливингстон» – 8-е.

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