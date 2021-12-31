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    Судья матча «Ливингстон» – «Абердин» показал 14 желтых карточек и одну красную

    В матче 25-го тура чемпионата Шотландии между «Ливингстоном» и «Абердином» (2:1) арбитр показал 14 желтых карточек. Одна стала второй по счету и превратилась в красную.

    Встречу обслуживал Кевин Клэнси. Всего в матче было 33 фола.

    • «Ливингстон» – команда российского вратаря Ивана Коновалова.
    • Его в заявке не было.
    • «Абердин» – 7-е место в таблице, «Ливингстон» – 8-е.

    Рэмзи перешел из «Ювентуса» в «Рейнджерс» на правах аренды

    Арендованный у «МЮ» Диалло забил за «Рейнджерс» спустя четыре минуты после дебюта

    В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея

    Источник: Бомбардир.ру

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