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  • «Я был в шоке от реакции». Шотландский судья-гей – о своем каминг-ауте

«Я был в шоке от реакции». Шотландский судья-гей – о своем каминг-ауте

5 июня 2022, 00:53
10

Футбольный судья из Шотландии Ллойд Уилсон удивлен реакцией на его каминг-аут, совершенный на этой неделе. Он сделал это одновременно со своим коллегой Крэйгом Нейпиром.

«Я проделал хорошую работу, если моя история вдохновит хотя бы одного человека. Теперь я хожу по улицам и не чувствую себя другим.

Каминг-ауты должны восприниматься как норма. Мы добиваемся в этом плане хороших результатов. Надеюсь, футбол готов к этому.

От реакции на каминг-аут я был в шоке. Я не получил негатива, хоть и опасался этого», – сказал Уилсон.

  • Весной каминг-аут сделал футболист «Блэкпула» Джек Дэниэлс.

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Источник: Sky Sports
Шотландия. Премьер-лига
Комментарии (10)
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Ultimatum
1654381586
СУДЬЯ- ТРИ ДВА РАЗ!!!
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BRO_football
1654382512
Судья-гей - единственное, чем сейчас может гордится Шотландия, потому что в футбольных успехах полный позор.
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Lipatoff
1654382554
Пи.ор есть, им и останешься, деграданты долбан...е они ещё это и пропагандируют, ска пластилиномешатели чтобы ваши жо..пы не держали)))
Ответить
Красногорск_Фан
1654409864
И сказал печально Дункан Маклауд - дожили еп. Отрубите мне срочно голову
Ответить
BarStep
1654410644
Тот случай, когда кричалка на стадионе будет парню в радость..
Ответить
Добрый Бобер
1654414669
Тот случай, когда судья реально п.д.рас.
Ответить
Добрый Бобер
1654414792
- Судья - п.д.рас! - Чё, правда? - Прикинь!
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моэм
1662320644
Никак не пойму , почему СМИ печатают про тех то собрался потрахаться в задницу ?....ну с западом всё понятно ... но на Руси это не в чести , отчего же СМИ России печатают нам эту хрень ?
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