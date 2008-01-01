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«Я был в шоке от реакции». Шотландский судья-гей – о своем каминг-ауте

Футбольный судья из Шотландии Ллойд Уилсон удивлен реакцией на его каминг-аут, совершенный на этой неделе. Он сделал это одновременно со своим коллегой Крэйгом Нейпиром.

«Я проделал хорошую работу, если моя история вдохновит хотя бы одного человека. Теперь я хожу по улицам и не чувствую себя другим.

Каминг-ауты должны восприниматься как норма. Мы добиваемся в этом плане хороших результатов. Надеюсь, футбол готов к этому.

От реакции на каминг-аут я был в шоке. Я не получил негатива, хоть и опасался этого», – сказал Уилсон.

  • Весной каминг-аут сделал футболист «Блэкпула» Джек Дэниэлс.

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Источник: Sky Sports

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Комментарии4
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    Рейтинг: +394

    fakeid 1 час назад

    теперь понятно, какого судью хочет пригласить спартак на суперкубок

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    Рейтинг: +538

    Lipatoff 1 час назад

    Пи.ор есть, им и останешься, деграданты долбан...е они ещё это и пропагандируют, ска пластилиномешатели чтобы ваши жо..пы не держали)))

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    Рейтинг: +11522

    BRO_football 1 час назад

    Судья-гей - единственное, чем сейчас может гордится Шотландия, потому что в футбольных успехах полный позор.

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    Рейтинг: +9

    Ultimatum 1 час назад

    СУДЬЯ- ТРИ ДВА РАЗ!!!

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