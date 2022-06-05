«Я был в шоке от реакции». Шотландский судья-гей – о своем каминг-ауте

Футбольный судья из Шотландии Ллойд Уилсон удивлен реакцией на его каминг-аут, совершенный на этой неделе. Он сделал это одновременно со своим коллегой Крэйгом Нейпиром.

«Я проделал хорошую работу, если моя история вдохновит хотя бы одного человека. Теперь я хожу по улицам и не чувствую себя другим.

Каминг-ауты должны восприниматься как норма. Мы добиваемся в этом плане хороших результатов. Надеюсь, футбол готов к этому.

От реакции на каминг-аут я был в шоке. Я не получил негатива, хоть и опасался этого», – сказал Уилсон.