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Шотландский судья Нейпир совершил каминг-аут

Футбольный арбитр Крэйг Нейпир признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

32-летний шотландец заявил, что на каминг-аут его вдохновил полузащитник «Блэкпула» Джек Дэниэлс, объявивший себе геем в середине мая.

Нейпир стал первым открытым геем в шотландском футболе со времен Джастина Фашану, покончившего жизнь самоубийством из-за давления со стороны общественности в 1998 году.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: ESPN

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Комментарии10
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    Рейтинг: +927

    jek718875 12 минут назад

    Один из "героев" нашего времени

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    Рейтинг: +910

    Лфшт 20 минут назад

    Ну теперь кричалка "Судья-эдараст" будет не так ему обидна)))

    1
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    Рейтинг: +175

    Fialet 29 минут назад

    Сейчас Клоп его хвалить начнёт.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +10292

    Alekxei Z. 1 час назад

    Зачем здесь об этом.
    У нас народ любит в "грязном белье" ковыряться, поберегите нервы озабоченных.
    Личная жизнь это дело ЛИЧНОЕ.

    0
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    Рейтинг: +630

    111Hunter111 1 час назад

    Нашим и не надо признаваться, и так все знают.

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    Рейтинг: +7546

    vladik12 > 111Hunter111 55 минут назад

    Дзюбиньо, напр.

    1
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    Рейтинг: +132

    Фёдор Горюнов 1 час назад

    Судью На Мыло...

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    Рейтинг: +32512

    zra78 1 час назад

    Судья пид.рас...

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    Рейтинг: +13824

    Fusballer > zra78 1 час назад

    Теперь официально.

    2
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    Рейтинг: +924

    Hoahin 1 час назад

    Новость, достойная чтобы стать главной.

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