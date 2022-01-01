Шотландский судья Нейпир совершил каминг-аут

Футбольный арбитр Крэйг Нейпир признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

32-летний шотландец заявил, что на каминг-аут его вдохновил полузащитник «Блэкпула» Джек Дэниэлс, объявивший себе геем в середине мая.

Нейпир стал первым открытым геем в шотландском футболе со времен Джастина Фашану, покончившего жизнь самоубийством из-за давления со стороны общественности в 1998 году.

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