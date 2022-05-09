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  • Тренер «Ливингстона»: «Коновалов способен стать основным вратарем команды в следующем сезоне»

Тренер «Ливингстона»: «Коновалов способен стать основным вратарем команды в следующем сезоне»

9 мая 2022, 20:54
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Главный тренер «Ливингстона» Дэвид Мартиндейл высказался о перспективах российского голкипера Ивана Коновалова.

«Когда Иван перешел сюда, я решил, что он будет получать игровое время. Думаю, летом Макс Стриек покинет команду, а Иван сможет заменить его. Он способен стать основным вратарем команды в следующем сезоне.

Коновалов неплохо провел два матча. Ему еще предстоит привыкнуть к темпу шотландского футбола, но он хорош. Я доверяю ему. Чем больше игрового времени Иван получит сейчас, тем лучше он будет играть в следующем сезоне», – сказал Мартиндейл.

  • Коновалов перешел в «Ливингстон» из «Рубина».
  • Он сменил клуб в январе в качестве свободного агента.
  • В составе новой команды россиянин пропустил 1 гол в 2 матчах.

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Источник: BT Sport
Шотландия. Премьер-лига Ливингстон Коновалов Иван
Комментарии (1)
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kostilio
1652120855
удачи чувак ))) молодец,что решился уехать)) Шотландии куда круче ,чем в нашей говно лиге
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