Тренер «Ливингстона»: «Коновалов способен стать основным вратарем команды в следующем сезоне»

Главный тренер «Ливингстона» Дэвид Мартиндейл высказался о перспективах российского голкипера Ивана Коновалова.

«Когда Иван перешел сюда, я решил, что он будет получать игровое время. Думаю, летом Макс Стриек покинет команду, а Иван сможет заменить его. Он способен стать основным вратарем команды в следующем сезоне.

Коновалов неплохо провел два матча. Ему еще предстоит привыкнуть к темпу шотландского футбола, но он хорош. Я доверяю ему. Чем больше игрового времени Иван получит сейчас, тем лучше он будет играть в следующем сезоне», – сказал Мартиндейл.

Коновалов перешел в «Ливингстон» из «Рубина».

Он сменил клуб в январе в качестве свободного агента.

В составе новой команды россиянин пропустил 1 гол в 2 матчах.

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