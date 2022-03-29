Коновалов: «Всегда мечтал играть в топ-чемпионате. Шотландия – это кратчайший путь в АПЛ»

Российский вратарь «Ливингстона» Иван Коновалов рассказал о желании поиграть в английской Премьер-лиге.

«Какой футболист не мечтает играть в чемпионате Англии, на самом высоком уровне? К тому же тут все рядом. В Шотландии много таких, кто проявил себя и уехал сразу в Англию.

Некоторые даже уезжают в Чемпионшип и выходят оттуда либо с командой в шотландский Премьершип, либо оттуда их забирают в АПЛ. Конечно, рассматриваю для себя такой вариант.

Я всегда мечтал играть в топ-чемпионате. Шотландия, во-первых, это Британия, а во-вторых, это самый кратчайший путь, по которому можно попасть в чемпионат Англии. Очень интересно было посмотреть себя в Шотландии, как я здесь себя покажу.

Конечно, в голове всегда был выстроен четкий план. Просто он двигается окольными путями, а не напрямую, но все двигается к тому, чего я и хочу. Хочу играть в топ-чемпионате», – сказал Коновалов.

Голкипер перешел в «Ливингстон» из «Рубина».

Он сменил команду в январе в качестве свободного агента.

За новый клуб россиянин пока не провел ни одного матча.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции