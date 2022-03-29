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  • Коновалов: «Смысл получать зарплату и просто так отбывать номер, сидя в запасе в РПЛ?»

Коновалов: «Смысл получать зарплату и просто так отбывать номер, сидя в запасе в РПЛ?»

29 марта 2022, 17:35
4

Российский вратарь «Ливингстона» Иван Коновалов рассказал, почему решил перейти в шотландский клуб.

«Смысл получать зарплату и просто так отбывать номер, сидя в запасе в РПЛ? У меня есть свое «я», у меня есть свое мнение на этот счет, свои амбиции.

Я же не просто так играю в футбол с детства, чтоб денег заработать. Деньги – сопутствующие. Да, повезло, что в России хорошие зарплаты. И мне повезло.

Я считаю, что попал в хороший клуб на хорошую зарплату. Но что дальше? Ты закончишь карьеру и тебя все забудут. А я вот приехал в Шотландию, здесь знают Канчельскиса. Я третий футболист в истории шотландского футбола из России. Я уже в историю попал!

Никто же не знает, что будет послезавтра. Может, я выйду на игру в старте, приедут селекционеры из «Ливерпуля», и я уеду туда через три месяца. Поэтому, считаю, если внутреннее твое «я» говорит «пробуй» – надо пробовать и не бояться.

Некоторые люди говорили, что я теряю время, сидя без клуба в ожидании предложений. Но я отвечал: «Считайте так. Увидим, кто будет прав». Зачем обращать внимание на всех, кто на уши лапшу вешает», – сказал Коновалов.

  • Голкипер перешел в «Ливингстон» из «Рубина».
  • Он сменил команду в январе в качестве свободного агента.
  • За новый клуб россиянин пока не провел ни одного матча.

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Источник: Sport24
Шотландия. Премьер-лига Ливингстон Коновалов Иван
Комментарии (4)
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Лфшт
1648568319
Ну красава че. Не Ваня Игнатов всё таки
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Октавиус
1648568662
Смысл получать зарплату и просто так отбывать номер, сидя в запасе в ШПЛ?
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111ax
1648569179
весь народ в России уже давно задается вопросом - "Смысл платить такие зарплаты если они не умеют играть, не показывают зрелищный футбол и ничего не выигрывают?". До сих пор ответа нет, видимо это такая же постоянная беда, как и дураки с дорогами
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jek718875
1648572230
Поменял одну скамейку на другую, в ЛИВЕРПУЛЕ будет третья скамейка,в историю войдёт как человек-скамейка
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