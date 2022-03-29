Коновалов: «Смысл получать зарплату и просто так отбывать номер, сидя в запасе в РПЛ?»

Российский вратарь «Ливингстона» Иван Коновалов рассказал, почему решил перейти в шотландский клуб.

«Смысл получать зарплату и просто так отбывать номер, сидя в запасе в РПЛ? У меня есть свое «я», у меня есть свое мнение на этот счет, свои амбиции.

Я же не просто так играю в футбол с детства, чтоб денег заработать. Деньги – сопутствующие. Да, повезло, что в России хорошие зарплаты. И мне повезло.

Я считаю, что попал в хороший клуб на хорошую зарплату. Но что дальше? Ты закончишь карьеру и тебя все забудут. А я вот приехал в Шотландию, здесь знают Канчельскиса. Я третий футболист в истории шотландского футбола из России. Я уже в историю попал!

Никто же не знает, что будет послезавтра. Может, я выйду на игру в старте, приедут селекционеры из «Ливерпуля», и я уеду туда через три месяца. Поэтому, считаю, если внутреннее твое «я» говорит «пробуй» – надо пробовать и не бояться.

Некоторые люди говорили, что я теряю время, сидя без клуба в ожидании предложений. Но я отвечал: «Считайте так. Увидим, кто будет прав». Зачем обращать внимание на всех, кто на уши лапшу вешает», – сказал Коновалов.

Голкипер перешел в «Ливингстон» из «Рубина».

Он сменил команду в январе в качестве свободного агента.

За новый клуб россиянин пока не провел ни одного матча.

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