Вратарь «Рубина» Коновалов перешел в шотландский «Ливингстон»

«Ливингстон» объявил о переходе голкипера «Рубина» Ивана Коновалова.

Условия трансфера пока неизвестны. 27-летний футболист заключил с шотландским клубом контракт до июня 2023 года с опцией продления еще на один сезон.

Россиянин присоединится к новой команде после получения разрешения на работу.