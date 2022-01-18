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    Вратарь «Рубина» Коновалов перешел в шотландский «Ливингстон»

    «Ливингстон» объявил о переходе голкипера «Рубина» Ивана Коновалова.

    Условия трансфера пока неизвестны. 27-летний футболист заключил с шотландским клубом контракт до июня 2023 года с опцией продления еще на один сезон.

    Россиянин присоединится к новой команде после получения разрешения на работу.

    • Коновалов – воспитанник «Спартака».
    • За «Рубин» он выступал с 2018 года, провел 22 матча и пропустил 23 гола.
    • Рыночная стоимость вратаря – 300 тысяч евро.

    Источник: сайт «Ливингстона»

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    18.01.2022 15:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2022, 20:27

      Может и основным потом станет в Левингстоне. Конкурировать с Дюпиным в Рубине трудно. Удачи!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5161

      PAREVG. 18 января 2022, 18:08

      Удачи.

      2
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      Рейтинг: +1369

      Hoahin 18 января 2022, 15:43

      Неплохо, если только не на банке этот год просидит.

      3
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      ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar > Hoahin 18 января 2022, 16:09

      Там все проще. К их текущему вратарю Максу Стрыжеку наблюдается большой интерес последние полгода, поэтому они уверены, что смогут его летом выгодно продать. До Коновалова они обычно брали вратарей в аренду, чтобы у Стрыжека была хоть какая-то конкуренция, но конкуренция получалась так себе. Сейчас Ливингстон преследует две цели: а) подстегнуть Стрыжека конкуренцией за номера 1, чтобы он блеснул во второй части сезона и выгоднее продался летом; б) после него осталась адаптированная смена на полноценном контракте, отсюда и 18 месяцев: до лета Коновалов - номер 2, потом еще сезон - полноценный номер 1. Ну а дальше по результатам.

      8
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      Рейтинг: +1369

      Hoahin > Cromathaar 18 января 2022, 16:18

      Спасибо за хороший ответ, редко такое понимающее мнение можно услышать о Шотландском чемпионате.

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