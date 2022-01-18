Вратарь «Рубина» Коновалов перешел в шотландский «Ливингстон»

Может и основным потом станет в Левингстоне. Конкурировать с Дюпиным в Рубине трудно. Удачи!
«Ливингстон» объявил о переходе голкипера «Рубина» Ивана Коновалова.
Условия трансфера пока неизвестны. 27-летний футболист заключил с шотландским клубом контракт до июня 2023 года с опцией продления еще на один сезон.
Россиянин присоединится к новой команде после получения разрешения на работу.
- Коновалов – воспитанник «Спартака».
- За «Рубин» он выступал с 2018 года, провел 22 матча и пропустил 23 гола.
- Рыночная стоимость вратаря – 300 тысяч евро.