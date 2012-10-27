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    Станислав Печенкин - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Станислав
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Печенкин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 марта 1988 (35 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 17 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.03.2013 79' -90' Говерла (Ужгород) 1:1 Мариуполь (Мариуполь)
    18.03.2013 1' -64' Металлист (Харьков) 1:0 Говерла (Ужгород)
    37'
    10.03.2013 1' -85' Говерла (Ужгород) 0:1 Днепр (Днепр)
    29'
    03.03.2013 1' -90' Заря (Луганск) 2:1 Говерла (Ужгород)
    30.11.2012 1' -90' Говерла (Ужгород) 2:4 Динамо (Киев)
    24.11.2012 1' -90' Шахтер (Донецк) 5:1 Говерла (Ужгород)
    17.11.2012 78' -90' Говерла (Ужгород) 1:1 Черноморец (Одесса)
    09.11.2012 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:1 Ворскла (Полтава)
    04.11.2012 Был в запасе Волынь (Луцк) 2:1 Говерла (Ужгород)
    27.10.2012 46' -90' Говерла (Ужгород) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    21.10.2012 70' -90' Карпаты (Львов) 1:1 Говерла (Ужгород)
    06.10.2012 Был в запасе Арсенал (Киев) 2:0 Говерла (Ужгород)
    30.09.2012 61' -90' Говерла (Ужгород) 2:1 Металлург (Донецк)
    16.09.2012 1' -70' Металлург (Запорожье) 1:1 Говерла (Ужгород)
    31.08.2012 1' -85' Говерла (Ужгород) 2:1 Таврия (Симферополь)
    13'
    25.08.2012 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 2:0 Говерла (Ужгород)
    18.08.2012 1' -41' Говерла (Ужгород) 0:3 Металлист (Харьков)
    11.08.2012 1' -90' Днепр (Днепр) 4:1 Говерла (Ужгород)
    69'
    03.08.2012 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:1 Заря (Луганск)
    27.07.2012 1' -42' Динамо (Киев) 3:1 Говерла (Ужгород)
    21.07.2012 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:3 Шахтер (Донецк)
    14.07.2012 1' -77' Черноморец (Одесса) 3:2 Говерла (Ужгород)
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