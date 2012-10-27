|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|17
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.03.2013
|79' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|18.03.2013
|1' -64'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|37'
|10.03.2013
|1' -85'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Днепр (Днепр)
|29'
|03.03.2013
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|30.11.2012
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:4
|Динамо (Киев)
|24.11.2012
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|5:1
|Говерла (Ужгород)
|17.11.2012
|78' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|09.11.2012
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|04.11.2012
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|27.10.2012
|46' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|21.10.2012
|70' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|06.10.2012
|Был в запасе
|Арсенал (Киев)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|30.09.2012
|61' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Металлург (Донецк)
|16.09.2012
|1' -70'
|Металлург (Запорожье)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|31.08.2012
|1' -85'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|13'
|25.08.2012
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|18.08.2012
|1' -41'
|Говерла (Ужгород)
|0:3
|Металлист (Харьков)
|11.08.2012
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|4:1
|Говерла (Ужгород)
|69'
|03.08.2012
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Заря (Луганск)
|27.07.2012
|1' -42'
|Динамо (Киев)
|3:1
|Говерла (Ужгород)
|21.07.2012
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:3
|Шахтер (Донецк)
|14.07.2012
|1' -77'
|Черноморец (Одесса)
|3:2
|Говерла (Ужгород)