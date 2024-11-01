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Никола Максимович
Новости
Никола Максимович - новости
Завершил карьеру
25 ноября 1991 (34)
#52 | Защитник
193 см
Сербия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
«Монпелье» подписал экс-защитника «Спартака»
2024.11.01 00:12
«Рома» хочет подписать экс-защитника «Спартака»
2022.09.10 10:26
2
Экс-скаут «Зенита: «Могли подписать Зиеша, оставалось только поставить подпись. Но нет – давайте возьмем Мака»
2020.11.18 17:45
16
«Интер» может подписать экс-защитника «Спартака» Максимовича
2020.10.31 10:38
3
Максимович, Мертенс, Кальехон – в основе «Наполи» на финал Кубка; Буффон, Дибала, Роналду сыграют у «Ювентуса»
2020.06.17 21:13
3
Максимович, Мертенс, Инсинье – в основе «Наполи» на матч с «Интером»; Эриксен, Лукаку, Мартинес сыграют у миланцев
2020.06.13 21:30
Максимович, Мертенс, Кальехон – в составе «Наполи» на матч с «Барселоной»; Ракитич, Гризманн, Месси сыграют у гостей
2020.02.25 21:59
Максимович – лучший по борьбе в воздухе в шестом туре Лиги чемпионов. Винисиус Жуниор – лучший дриблер
2018.12.13 16:51
4
Максимович: «Что помешало раскрыться в «Спартаке»? У меня было не так много времени»
2018.11.11 09:50
6
Защитник «Наполи» Максимович назвал Карреру хорошим тренером
2018.10.23 09:16
3
Максимович: «Кутепов может преуспеть в чемпионате Италии»
2018.09.03 08:43
8
«Спартак» объявил об уходе Максимовича и Пашалича. У игроков истекла аренда
2018.06.30 12:07
13
Каррера: «Пашалич и Максимович покинут «Спартак». Глушаков и Комбаров начнут сбор вместе с командой»
2018.06.16 17:02
12
Максимович может продолжить карьеру в «Фенербахче»
2018.05.28 18:42
8
TWM: «Спартак» постарается выкупить у «Наполи» права на Максимовича
2018.05.08 00:04
22
Глушаков, Максимович и Зе Луиш не сыграют с «Ростовом»
2018.05.04 18:36
14
«Спорт-Экспресс»: Пашалич и Максимович покинут «Спартак» по окончании сезона
2018.05.03 18:34
22
«Спартак» не будет выкупать Максимовича у «Наполи». Итальянцы требуют 14 миллионов
2018.04.17 19:12
26
Максимович: «Льяич должен был перейти в «Спартак», но с покупкой Ханни красно-белые свернули переговоры»
2018.03.26 12:49
4
Максимович признался, что перешел в «Спартак» из-за чемпионата мира
2018.03.24 18:58
5
Кутепов: «Мне комфортно играть в паре с Максимовичем»
2018.03.16 18:48
8
Максимович: «Перейти в «Спартак» было моим желанием. Где буду играть дальше, сказать сложно, ведь есть контракт с «Наполи»
2018.03.12 16:55
4
Максимович приглашен в сборную Сербии на игры с Марокко и Нигерией
2018.03.06 12:59
Глушаков не смог оценить дебют Максимовича за «Спартак»
2018.03.05 11:43
5
Бубнов оценил шансы «Спартака» догнать «Локомотив»
2018.03.05 10:33
9
Ловчев: «Ничья для «Локомотива» – равносильна победе»
2018.03.05 07:31
4
Максимович дебютирует за «Спартак» в игре с «Локомотивом»
2018.03.04 09:27
23
Максимович может дебютировать за «Спартак» в кубковом матче против «Крыльев Советов»
2018.02.24 07:42
8
Плетикоса: «Максимович – отличный игрок, просто в «Наполи» тяжело кого-то вытеснить из состава»
2018.02.03 15:46
5
Максимович дебютировал за «Спартак» после перехода из «Наполи»
2018.01.31 20:46
3
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