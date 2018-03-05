Бубнов оценил шансы «Спартака» догнать «Локомотив»

Известный российский эксперт Александр Бубнов уверен, что «Спартак» все еще имеет шансы догнать «Локомотив» в чемпионской гонке. По его словам, ничья во встрече этих команд сыграла больше на руку железнодорожникам.

«В целом игра получилась равной, хотя «Спартак» больше владел мячом и имел отличный голевой момент, который мог решить исход противостояния. «Локомотив» же грамотно оборонялся, не забывая о контратаках. Не сказал бы, что хозяева играли на ничью, но выставить оптимальный состав им не удалось – не было Ари и Фарфана.

Максимович? Не сказал бы, что он оставил дурное впечатление. Да, были эпизоды, в которых он действовал не слишком уверенно, но в целом оборона «Спартака» сыграла надежно. К тому же нужно понимать, что пара Максимович – Кутепов впервые появилась на поле в официальном матче.

Шансы догнать «Локо» у «Спартака» еще остаются. Ликвидировать отрыв в восемь очков за девять туров вполне реально. Конечно, ничья куда больше устраивала хозяев, которым в психологическом плане важно было не проиграть. Такая ничья для «Локо» равносильна победе, тем более в таких условиях», – заявил Бубнов.

Матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой игры продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.