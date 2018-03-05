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    Бубнов оценил шансы «Спартака» догнать «Локомотив»

    Известный российский эксперт Александр Бубнов уверен, что «Спартак» все еще имеет шансы догнать «Локомотив» в чемпионской гонке. По его словам, ничья во встрече этих команд сыграла больше на руку железнодорожникам.

    «В целом игра получилась равной, хотя «Спартак» больше владел мячом и имел отличный голевой момент, который мог решить исход противостояния. «Локомотив» же грамотно оборонялся, не забывая о контратаках. Не сказал бы, что хозяева играли на ничью, но выставить оптимальный состав им не удалось – не было Ари и Фарфана.

    Максимович? Не сказал бы, что он оставил дурное впечатление. Да, были эпизоды, в которых он действовал не слишком уверенно, но в целом оборона «Спартака» сыграла надежно. К тому же нужно понимать, что пара Максимович – Кутепов впервые появилась на поле в официальном матче.

    Шансы догнать «Локо» у «Спартака» еще остаются. Ликвидировать отрыв в восемь очков за девять туров вполне реально. Конечно, ничья куда больше устраивала хозяев, которым в психологическом плане важно было не проиграть. Такая ничья для «Локо» равносильна победе, тем более в таких условиях», – заявил Бубнов.

    Матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой игры продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.

    Источник: Sportbox.ru

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    05.03.2018 10:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +47

      Gory One 5 марта 2018, 15:13

      Претенденты: Локо, Краснодар, Зенит, ЦСКА, Спартак.

      Локо - 2 игры с оппонентами
      Краснодар - 3 игры с оппонентами
      Зенит - 3 игры с оппонентами
      ЦСКА - 2 игры с оппонентами
      Спартак - с оппонентами не играет..................

      Так что всё может быть.

      0
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 5 марта 2018, 15:04

      ЦСКА, Зенит, Краснодар и ЛОКО. У них до конца чемпионата очная игра между собой, так что все будут терять очки и только у Спартака оставшие игры с командами ниже пятерки. Борьба за первое место решится в очных противостояниях. Потеряет ЛОКО 12 очков в этих матчах, не видать им чемпионства. По сетке у Спартака финиш должен быть легче

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 14:20

      Ликвидировать отрыв 8 очков задача трудная но выполнимая.Никто не знает как сложится борьба в следующих турах.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 марта 2018, 11:15

      Фу как же противно читать Бубна-как флюгер куда ветер подует туда и он со своим мнением.Еще вчера читал (его мнение) что Локо сильнее Спартака и Спартак проиграет-сегодня уже Спартак имеет все шансы догнать Локомотив.Не тебе простут .. высказывать свое мнение .Если я болею за Спартак я верю в него всегда .

      3
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      Рейтинг: +355

      kvm5 5 марта 2018, 11:10

      надо очень постараться

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 5 марта 2018, 11:01

      Бубнов, ты уже оценил Зенит Амкар в 3:0, так что лучше молчи теперь в тряпку.

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 5 марта 2018, 10:46

      а у других команд какие шансы?)

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      Рейтинг: +691

      retiremen 5 марта 2018, 10:46

      Пардоньте, а что только Спартак догоняет Локо? А все остальные отвалились. И не подумайте ничего криминального, я про народный клуб Зенит из Санкт-Петербурга.

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      Рейтинг: +444

      vshter76 > retiremen 5 марта 2018, 11:34

      Просто он делился мнением о матче Локомотив-Спартак. Когда будет говорить о матчах Краснодара, Цска, Зенита, то наверняка оценит их шансы

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