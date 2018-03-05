Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов оценил шансы «Спартака» догнать «Локомотив»

5 марта 2018, 10:33
9

Известный российский эксперт Александр Бубнов уверен, что «Спартак» все еще имеет шансы догнать «Локомотив» в чемпионской гонке. По его словам, ничья во встрече этих команд сыграла больше на руку железнодорожникам.

«В целом игра получилась равной, хотя «Спартак» больше владел мячом и имел отличный голевой момент, который мог решить исход противостояния. «Локомотив» же грамотно оборонялся, не забывая о контратаках. Не сказал бы, что хозяева играли на ничью, но выставить оптимальный состав им не удалось – не было Ари и Фарфана.

Максимович? Не сказал бы, что он оставил дурное впечатление. Да, были эпизоды, в которых он действовал не слишком уверенно, но в целом оборона «Спартака» сыграла надежно. К тому же нужно понимать, что пара Максимович – Кутепов впервые появилась на поле в официальном матче.

Шансы догнать «Локо» у «Спартака» еще остаются. Ликвидировать отрыв в восемь очков за девять туров вполне реально. Конечно, ничья куда больше устраивала хозяев, которым в психологическом плане важно было не проиграть. Такая ничья для «Локо» равносильна победе, тем более в таких условиях», – заявил Бубнов.

Матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой игры продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Максимович Никола Бубнов Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
retiremen
1520235961
Пардоньте, а что только Спартак догоняет Локо? А все остальные отвалились. И не подумайте ничего криминального, я про народный клуб Зенит из Санкт-Петербурга.
Ответить
овертайм
1520236006
а у других команд какие шансы?)
Ответить
Вомбат
1520236866
Бубнов, ты уже оценил Зенит Амкар в 3:0, так что лучше молчи теперь в тряпку.
Ответить
kvm5
1520237414
надо очень постараться
Ответить
Диктор
1520237738
Фу как же противно читать Бубна-как флюгер куда ветер подует туда и он со своим мнением.Еще вчера читал (его мнение) что Локо сильнее Спартака и Спартак проиграет-сегодня уже Спартак имеет все шансы догнать Локомотив.Не тебе простут .. высказывать свое мнение .Если я болею за Спартак я верю в него всегда .
Ответить
zigbert
1520248802
Ликвидировать отрыв 8 очков задача трудная но выполнимая.Никто не знает как сложится борьба в следующих турах.
Ответить
Spartak №1
1520251444
ЦСКА, Зенит, Краснодар и ЛОКО. У них до конца чемпионата очная игра между собой, так что все будут терять очки и только у Спартака оставшие игры с командами ниже пятерки. Борьба за первое место решится в очных противостояниях. Потеряет ЛОКО 12 очков в этих матчах, не видать им чемпионства. По сетке у Спартака финиш должен быть легче
Ответить
Gory One
1520252028
Претенденты: Локо, Краснодар, Зенит, ЦСКА, Спартак. Локо - 2 игры с оппонентами Краснодар - 3 игры с оппонентами Зенит - 3 игры с оппонентами ЦСКА - 2 игры с оппонентами Спартак - с оппонентами не играет.................. Так что всё может быть.
Ответить
Главные новости
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
2
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
26
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
4
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
5
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
Вчера, 21:41
2
Все новости
Все новости
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
4
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
5
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
13
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
2
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
2
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 17:31
3
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
Вчера, 16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
Вчера, 16:23
6
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
Вчера, 16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
Вчера, 16:07
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+