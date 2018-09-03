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Максимович: «Кутепов может преуспеть в чемпионате Италии»

3 сентября 2018, 08:43
8

Бывший защитник «Спартака» Никола Максимович поделился мнением относительно нынешнего футболиста красно-белых и сборной России Ильи Кутепова.

«Кутепов – настоящий профессионал. Он очень хороший, пластичный защитник. Уверен, в будущем он заявит о себе еще громче.

Если Илья продолжит выступать на таком высоком уровне, то может спокойно играть в чемпионате Италии и преуспеть там», – считает Максимович.

В конце августа Кутепов был прооперирован в Риме. Он выйдет на поле не раньше, чем через два месяца.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Кутепов Илья Максимович Никола
Комментарии (8)
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Мары
1535953949
Один чемпионат мира погоды не делает. Посмотрим в дальнейшем.
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piligrim1986
1535955619
он нам нужен пока
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Catastrofa
1535956191
Так же преуспеет , как и ты " преуспел " в Италии , весь 2017 год просидел в запасе в разных командах Италии !
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OfaZavr
1535964982
ему бы в Спартаке вначале преуспеть а потом уж и о большом говорить можно.
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oyabun
1535967407
Какая Италия?! Нам самим остро нужен. Снова с ЦЗ беда..
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zigbert
1536049682
Кутепову надо еще подрасти в мастерстве и поиграть за Спартак.
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