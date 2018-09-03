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    Максимович: «Кутепов может преуспеть в чемпионате Италии»

    Бывший защитник «Спартака» Никола Максимович поделился мнением относительно нынешнего футболиста красно-белых и сборной России Ильи Кутепова.

    «Кутепов – настоящий профессионал. Он очень хороший, пластичный защитник. Уверен, в будущем он заявит о себе еще громче.

    Если Илья продолжит выступать на таком высоком уровне, то может спокойно играть в чемпионате Италии и преуспеть там», – считает Максимович.

    В конце августа Кутепов был прооперирован в Риме. Он выйдет на поле не раньше, чем через два месяца.

    Источник: Известия

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    03.09.2018 08:43
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 11:28

      Кутепову надо еще подрасти в мастерстве и поиграть за Спартак.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 3 сентября 2018, 12:36

      Какая Италия?! Нам самим остро нужен. Снова с ЦЗ беда..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 сентября 2018, 11:56

      ему бы в Спартаке вначале преуспеть а потом уж и о большом говорить можно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 3 сентября 2018, 09:29

      Так же преуспеет , как и ты " преуспел " в Италии , весь 2017 год просидел в запасе в разных командах Италии !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 3 сентября 2018, 09:20

      он нам нужен пока

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 3 сентября 2018, 08:52

      Один чемпионат мира погоды не делает.
      Посмотрим в дальнейшем.

      7
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Мары 3 сентября 2018, 21:29

      Да и был он там в паре с самим Игнашевичем! Что Карреру очень радовало, кстати...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > cska-62 3 сентября 2018, 22:17

      И я о том же.

      3
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