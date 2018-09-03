Максимович: «Кутепов может преуспеть в чемпионате Италии»

Бывший защитник «Спартака» Никола Максимович поделился мнением относительно нынешнего футболиста красно-белых и сборной России Ильи Кутепова.

«Кутепов – настоящий профессионал. Он очень хороший, пластичный защитник. Уверен, в будущем он заявит о себе еще громче.

Если Илья продолжит выступать на таком высоком уровне, то может спокойно играть в чемпионате Италии и преуспеть там», – считает Максимович.

В конце августа Кутепов был прооперирован в Риме. Он выйдет на поле не раньше, чем через два месяца.