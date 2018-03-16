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Кутепов: «Мне комфортно играть в паре с Максимовичем»

16 марта 2018, 18:48
8

Защитник «Спартак» Илья Кутепов рассказал, как он себя чувствует в паре с Николой Максимовичем в центре обороны красно-белых. По словам россиянина, ему комфортно играть бок о бок с сербским футболистом.

– Некоторые болельщики считают, что когда вы оказались в паре с сербом Максимовичем, вы стали выглядеть более спокойным, солидным и уверенным. Как вам такое замечание?

– Не скажу, что до этого я чувствовал как-то неуверенно внутри себя. Но, если людям нравится то, как я сейчас выгляжу в паре с Максимовичем, это наше сочетание – то ради бога, как говорится. Я только за. Мне с ним комфортно играть. Хотя, не могу сказать, что вот с Таски или Боккетти с Джикией некомфортно. Но этот взгляд со стороны тоже очень важен. Если болельщики видят какие-то хорошие изменения в лучшую сторону – почему нет?

– Как вы нашли взаимопонимание с Максимовичем? Понимает ли он по-русски, либо вы общаетесь на языке жестов?

– На поле особых разговоров нет, некогда разговаривать. Кинешь одно – два слова и все. Ситуация может очень быстро меняться. Идет разве что подсказ. Максимович играл в Италии. И слова типа: слева, справа, вперед я ему могу легко подсказать. Ну, и если он мне что-то коротко скажет по-итальянски, я его тоже прекрасно понимаю.

– Видно, что Максимович играл в Серии А – одной из ведущих футбольных лиг мира?

– Видно, что Максимович хороший, квалифицированный футболист. А иначе он бы и не попал в Серию А.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья Максимович Никола
Комментарии (8)
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Диктор
1521215831
Жаль без права выкупа аренда
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Приус
1521216158
Главное, чтобы вратарю с вами комфортно было играть.
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Leon_ARS
1521220077
Да, с Максимовичем, Кутепов смотрится достойно.
Ответить
Бухбух
1521222146
Это также как Дзюбе с Халком
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oyabun
1521224796
Да вообще то других вариантов сейчас и нет. Молодого Рассказова навряд ли поставят.
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Bobafett
1521267918
Главное комфорт ****)
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