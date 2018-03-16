Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кутепов: «Мне комфортно играть в паре с Максимовичем»

    Защитник «Спартак» Илья Кутепов рассказал, как он себя чувствует в паре с Николой Максимовичем в центре обороны красно-белых. По словам россиянина, ему комфортно играть бок о бок с сербским футболистом.

    – Некоторые болельщики считают, что когда вы оказались в паре с сербом Максимовичем, вы стали выглядеть более спокойным, солидным и уверенным. Как вам такое замечание?

    – Не скажу, что до этого я чувствовал как-то неуверенно внутри себя. Но, если людям нравится то, как я сейчас выгляжу в паре с Максимовичем, это наше сочетание – то ради бога, как говорится. Я только за. Мне с ним комфортно играть. Хотя, не могу сказать, что вот с Таски или Боккетти с Джикией некомфортно. Но этот взгляд со стороны тоже очень важен. Если болельщики видят какие-то хорошие изменения в лучшую сторону – почему нет?

    – Как вы нашли взаимопонимание с Максимовичем? Понимает ли он по-русски, либо вы общаетесь на языке жестов?

    – На поле особых разговоров нет, некогда разговаривать. Кинешь одно – два слова и все. Ситуация может очень быстро меняться. Идет разве что подсказ. Максимович играл в Италии. И слова типа: слева, справа, вперед я ему могу легко подсказать. Ну, и если он мне что-то коротко скажет по-итальянски, я его тоже прекрасно понимаю.

    – Видно, что Максимович играл в Серии А – одной из ведущих футбольных лиг мира?

    – Видно, что Максимович хороший, квалифицированный футболист. А иначе он бы и не попал в Серию А.

    Источник: Бобсоккер

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2018 18:48
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 17 марта 2018, 09:25

      Главное комфорт ****)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33437

      oyabun 16 марта 2018, 21:26

      Да вообще то других вариантов сейчас и нет. Молодого Рассказова навряд ли поставят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 марта 2018, 20:42

      Это также как Дзюбе с Халком

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 16 марта 2018, 20:07

      Да, с Максимовичем, Кутепов смотрится достойно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > Leon_ARS 17 марта 2018, 07:55

      Лишь бы не сглазить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 16 марта 2018, 19:02

      Главное, чтобы вратарю с вами комфортно было играть.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 марта 2018, 18:57

      Жаль без права выкупа аренда

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert > Диктор 16 марта 2018, 19:18

      Вот это и портит все дело.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11