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  • Максимович признался, что перешел в «Спартак» из-за чемпионата мира

Максимович признался, что перешел в «Спартак» из-за чемпионата мира

24 марта 2018, 18:58
5

Защитник «Спартака» Никола Максимович рассказал о причинах своего перехода в московский клуб из «Наполи» на правах аренды.

«Я переехал в Россию из-за предстоящего чемпионата мира. Мне нужна игровая практика, чтобы тренер сборной всерьeз рассматривал мою кандидатуру. При этом я до сих пор принадлежу «Наполи» и летом вернусь в клуб. Не знаю, что будет дальше. В Италии я чувствовал себя хорошо.

Надеюсь, «Наполи» станет чемпионом Италии в этом сезоне. Маурицио Сарри нечасто меняет состав, и мне это не очень нравится. Мне нужно было больше играть, но тренер выбирал других футболистов. В любом случае у нас хорошие отношения, и я всегда буду говорить о нeм только хорошее», — «Чемпионат» приводит слова Максимовича в интервью изданию La Gazzetta dello Sport.

Игрок сборной Сербии арендован у неаполитанцев до конца сезона.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Сербия Максимович Никола
Комментарии (5)
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1521910124
играй и оставайся у нас Каррере можно верить и он поймет тебя что игровая практика нужна всем лучшим игрокам
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DOCTOR PENALTY
1521914048
Трезво оценил ситуацию и принял правильное решение.
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zigbert
1521916304
Было бы здорово выкупить у Наполи его контракт.Хороший защитник.
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OfaZavr
1521964553
это сразу было понятно что раз практика нужна вот и переехал а так бы в сборную не попал, но жаль что без права выкупа, неплохой защитник.
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