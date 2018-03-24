Максимович признался, что перешел в «Спартак» из-за чемпионата мира

Защитник «Спартака» Никола Максимович рассказал о причинах своего перехода в московский клуб из «Наполи» на правах аренды.

«Я переехал в Россию из-за предстоящего чемпионата мира. Мне нужна игровая практика, чтобы тренер сборной всерьeз рассматривал мою кандидатуру. При этом я до сих пор принадлежу «Наполи» и летом вернусь в клуб. Не знаю, что будет дальше. В Италии я чувствовал себя хорошо.

Надеюсь, «Наполи» станет чемпионом Италии в этом сезоне. Маурицио Сарри нечасто меняет состав, и мне это не очень нравится. Мне нужно было больше играть, но тренер выбирал других футболистов. В любом случае у нас хорошие отношения, и я всегда буду говорить о нeм только хорошее», — «Чемпионат» приводит слова Максимовича в интервью изданию La Gazzetta dello Sport.

Игрок сборной Сербии арендован у неаполитанцев до конца сезона.