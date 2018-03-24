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    Максимович признался, что перешел в «Спартак» из-за чемпионата мира

    Защитник «Спартака» Никола Максимович рассказал о причинах своего перехода в московский клуб из «Наполи» на правах аренды.

    «Я переехал в Россию из-за предстоящего чемпионата мира. Мне нужна игровая практика, чтобы тренер сборной всерьeз рассматривал мою кандидатуру. При этом я до сих пор принадлежу «Наполи» и летом вернусь в клуб. Не знаю, что будет дальше. В Италии я чувствовал себя хорошо.

    Надеюсь, «Наполи» станет чемпионом Италии в этом сезоне. Маурицио Сарри нечасто меняет состав, и мне это не очень нравится. Мне нужно было больше играть, но тренер выбирал других футболистов. В любом случае у нас хорошие отношения, и я всегда буду говорить о нeм только хорошее», — «Чемпионат» приводит слова Максимовича в интервью изданию La Gazzetta dello Sport.

    Игрок сборной Сербии арендован у неаполитанцев до конца сезона.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2018 18:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 марта 2018, 10:55

      это сразу было понятно что раз практика нужна вот и переехал а так бы в сборную не попал, но жаль что без права выкупа, неплохой защитник.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 21:31

      Было бы здорово выкупить у Наполи его контракт.Хороший защитник.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 марта 2018, 20:54

      Трезво оценил ситуацию и принял правильное решение.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 марта 2018, 19:48

      играй и оставайся у нас Каррере можно верить и он поймет тебя что игровая практика нужна всем лучшим игрокам

      5
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