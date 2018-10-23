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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Защитник «Наполи» Максимович назвал Карреру хорошим тренером

    Защитник «Наполи» Никола Максимович считает, что Массимо Каррера, который накануне был уволен с поста главного тренера красно-белых, уже всем и все доказал.

    «Считаю, что Массимо – хороший тренер. Он очень тщательно готовит команду к каждому матчу.

    Со «Спартаком» он уже добился значительных результатов. Думаю, этим итальянец уже многое доказал», – сказал Максимович.

    В прошлом сезоне 26-летний серб выступал в «Спартаке» на правах аренды.

    Источник: «Известия»

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    23.10.2018 09:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 15:12

      Да знаем какой он тренер ,только вот окружение его было предательским.

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 23 октября 2018, 11:07

      Да, Массимо многое доказал. При всем этом он ещё и до конца остался человеком, несмотря на всё говно, бурлившее вокруг.

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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 23 октября 2018, 10:25

      Ясно .

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