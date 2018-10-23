Защитник «Наполи» Максимович назвал Карреру хорошим тренером

Защитник «Наполи» Никола Максимович считает, что Массимо Каррера, который накануне был уволен с поста главного тренера красно-белых, уже всем и все доказал.

«Считаю, что Массимо – хороший тренер. Он очень тщательно готовит команду к каждому матчу.

Со «Спартаком» он уже добился значительных результатов. Думаю, этим итальянец уже многое доказал», – сказал Максимович.

В прошлом сезоне 26-летний серб выступал в «Спартаке» на правах аренды.