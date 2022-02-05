Никола Максимович - статистика
#52 | Защитник
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Максимович
|Команда
|Дженоа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Максимович
|Команда
|Дженоа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дженоа
|14
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.04.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Дженоа (Генуя)
|10.04.2022
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|1:4
|Лацио (Рим)
|04.04.2022
|1' -90'
|Верона (Верона)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|18.03.2022
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|1:0
|Торино (Турин)
|13.03.2022
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|0:0
|Дженоа (Генуя)
|06.03.2022
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|25.02.2022
|1' -53'
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Интер (Милан)
|20.02.2022
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|13.02.2022
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Салернитана (Салернитана)
|05.02.2022
|71' -90'
|Рома (Рим)
|0:0
|Дженоа (Генуя)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|02.10.2021
|1' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|75'
|25.09.2021
|1' -54'
|Дженоа (Генуя)
|3:3
|Верона (Верона)
|48'
|21.09.2021
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Дженоа (Генуя)
|18.09.2021
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|1:2
|Фиорентина (Флоренция)
|12.09.2021
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|2:3
|Дженоа (Генуя)