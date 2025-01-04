Статистика по турнирам

Франция. Лига 1 2024/2025 Турция. Суперлига 2023/2024 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Россия. Кубок 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2012