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Никола Максимович
Статистика
Никола Максимович - статистика
Завершил карьеру
25 ноября 1991 (34)
#52 | Защитник
193 см
Сербия
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Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2024/2025
Турция. Суперлига 2023/2024
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
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Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монпелье
7
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 16 тур
Лион
1 : 0
04.01.2025
Монпелье
1' - 65'
64'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
2 : 2
15.12.2024
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ланс
2 : 0
08.12.2024
Монпелье
1' - 71'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
2 : 2
01.12.2024
Лилль
1' - 88'
9'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1 : 0
23.11.2024
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Монпелье
3 : 1
10.11.2024
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
1 : 0
03.11.2024
Монпелье
1' - 90'
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