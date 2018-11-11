Максимович: «Что помешало раскрыться в «Спартаке»? У меня было не так много времени»

Защитник «Наполи» Никола Максимович прокомментировал этап карьеры в «Спартаке». Серб в прошлом сезоне провел в аренде в московском клубе полгода.

– Вы находились в «Спартаке» в полугодичной аренде. Почему это не переросло во что-то большее? Что помешало вам полностью раскрыться в России?

– Думаю, у меня было не так много времени, чтобы полностью адаптироваться. Все-таки я попал в совершенно новый для себя чемпионат, многое было непривычно. Если бы было больше времени, уверен, что мог бы показать больше в московском клубе.