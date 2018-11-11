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    Максимович: «Что помешало раскрыться в «Спартаке»? У меня было не так много времени»

    Защитник «Наполи» Никола Максимович прокомментировал этап карьеры в «Спартаке». Серб в прошлом сезоне провел в аренде в московском клубе полгода.

    – Вы находились в «Спартаке» в полугодичной аренде. Почему это не переросло во что-то большее? Что помешало вам полностью раскрыться в России?

    – Думаю, у меня было не так много времени, чтобы полностью адаптироваться. Все-таки я попал в совершенно новый для себя чемпионат, многое было непривычно. Если бы было больше времени, уверен, что мог бы показать больше в московском клубе.

    Источник: «Известия»

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    11.11.2018 09:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 11 ноября 2018, 12:43

      Ха..ты или умеешь играть в футбол,или не умеешь.Вот вся адаптация.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 11 ноября 2018, 11:10

      ну просто ты ни о чем

      0
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      Рейтинг: +600

      polozovs 11 ноября 2018, 11:07

      Вот у меня вопрос ко всем:
      Почему вдруг в это время, вспомнили Максимовича ?
      Ждём жалобное интервью о том как злой Каррера притеснял его, просил взятки, а Рианчо его останавливал и уговаривал ставить в состав, что б парень раскрылся.


      Старые добрые Технологии формирования общественного мнения через сми.

      Ох и дорого Федину обойдётся ошибка руководства.

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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 11 ноября 2018, 10:15

      Много если у тебя! Хороший мастер и за полгода будет полезен команде!

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 ноября 2018, 10:12

      В аренде у нас он действительно находился не долго, но запомнился своими привозами, хотя иногда показывал очень зрелый футбол.

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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 11 ноября 2018, 10:11

      Но выглядит то неплохо

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