TWM: «Спартак» постарается выкупить у «Наполи» права на Максимовича

«Спартак» рассчитывает выкупить контракт защитника Николы Максимовича у «Наполи», сообщает Tuttomercatoweb.

Напомним, зимой красно-белые арендовали серба у итальянского клуба сроком до конца сезона. В соглашении не была прописана опция выкупа.

Согласно источнику, красно-белые довольны выступлением Максимовича и предложат «Наполи» полный выкуп прав.

Футболист принял участие в восьми матчах российской Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.