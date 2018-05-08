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    TWM: «Спартак» постарается выкупить у «Наполи» права на Максимовича

    «Спартак» рассчитывает выкупить контракт защитника Николы Максимовича у «Наполи», сообщает Tuttomercatoweb.

    Напомним, зимой красно-белые арендовали серба у итальянского клуба сроком до конца сезона. В соглашении не была прописана опция выкупа.

    Согласно источнику, красно-белые довольны выступлением Максимовича и предложат «Наполи» полный выкуп прав.

    Футболист принял участие в восьми матчах российской Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.

    Источник: Tuttochampions.it

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    08.05.2018 00:04
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    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 8 мая 2018, 19:48

      Лучше какому нибудь Лестеру или Тотенхему!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 8 мая 2018, 17:26

      Лучше уж Пашалича переучить.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Одинокий волк Маквейд 8 мая 2018, 18:46

      Согласен. В прошедшем туре он себя отлично зарекомендовал. А Максимович не помню, чтобы в последних 2-х турах порадовал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 8 мая 2018, 17:24

      НЕЕЕЕЕЕЕТ !!!! НЕ НАДО !!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 8 мая 2018, 16:59

      Похоже мне пора к окулисту.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 8 мая 2018, 13:45

      Не было печали...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 8 мая 2018, 13:00

      Да очень довольны, что убрали его из основы!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 8 мая 2018, 11:04

      Глупость полная.
      От него толку как от козла молока и стоит охренеть сколько.
      Нах, нах, мы как нибудь сами.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2018, 10:56

      вот этого точно не стоит делать, видели мы его в деле да и сумма приличная.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 8 мая 2018, 09:24

      ересь

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 09:13

      Новость пока не подтвержденная. Ничего особенного ,играя за Спартак,Максимович не показал. Да и Наполи постарается взвинтить на его цену.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > zigbert 8 мая 2018, 10:48

      А ты чего то ждал сверхъестественное от игрока, который не играл пол сезона, приехал без формы, плюс адаптация нужна.

      1
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