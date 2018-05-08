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  • TWM: «Спартак» постарается выкупить у «Наполи» права на Максимовича

TWM: «Спартак» постарается выкупить у «Наполи» права на Максимовича

8 мая 2018, 00:04
22

«Спартак» рассчитывает выкупить контракт защитника Николы Максимовича у «Наполи», сообщает Tuttomercatoweb.

Напомним, зимой красно-белые арендовали серба у итальянского клуба сроком до конца сезона. В соглашении не была прописана опция выкупа.

Согласно источнику, красно-белые довольны выступлением Максимовича и предложат «Наполи» полный выкуп прав.

Футболист принял участие в восьми матчах российской Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.

Источник: Tuttochampions.it
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Наполи Спартак Максимович Никола
Комментарии (22)
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filosof sparty
1525728102
Что за бред???
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GermanVo
1525729248
Было бы очень хорошо. Он по-хорошему не прижился ещё в клубе, не сыгрался с командой, но... Но у него отличные данные и периодически он показывал футбол высочайшего уровня. Надо брать, может с Джикией они составят отличный полноценный дуэт.
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Отчаянный Пердун
1525747223
Нахрен он нужен. Ни чем не выделяется! Кутепов наверное меньше касячит.
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oyabun
1525755245
Не верю!! Здесь же уже писали, что летом он уйдет из Спартака, так как клуб не заинтересован в его услугах. Говоря доступным языком, не убедил он своей игрой. Может и хороший игрок на самом деле, но в схему Спартака точно не вписался, увы.
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юрий николаевич
1525759286
в неадекватности менеджмента Спартака не однажды убеждался, заявляют одно а потом другое, так и с трансферами, сначала говорят что хотят приобрести ЦЗ Вериссимо а покупают нападающего Рошу, за те-же деньги что бы полировал лавку, так и в случае с Максимовичем, сначала убедились что он не подходит Спартаку и только потом хотят выкупить его трансфер, САДОМАЗОХИЗМ, или это попытка кого-то навариться на этом трансфере.
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zigbert
1525760025
Новость пока не подтвержденная. Ничего особенного ,играя за Спартак,Максимович не показал. Да и Наполи постарается взвинтить на его цену.
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OfaZavr
1525766173
вот этого точно не стоит делать, видели мы его в деле да и сумма приличная.
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Мары
1525766675
Глупость полная. От него толку как от козла молока и стоит охренеть сколько. Нах, нах, мы как нибудь сами.
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Братья Васильевы
1525787949
Похоже мне пора к окулисту.
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Одинокий волк Маквейд
1525789565
Лучше уж Пашалича переучить.
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