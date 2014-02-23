Ноно - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Хосе Антонио
|Фамилия
|Дельгадо Вильяр
|Команда
|Дьошдьер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кадис
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Хосе Антонио
|Фамилия
|Дельгадо Вильяр
|Команда
|Дьошдьер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кадис
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|21
|0
|1
|7
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.04.2014
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:1
|Бетис (Севилья)
|86'
|13.04.2014
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Севилья (Севилья)
|05.04.2014
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|3:1
|Бетис (Севилья)
|31.03.2014
|78' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Малага (Малага)
|28.03.2014
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:3
|Бетис (Севилья)
|23.03.2014
|27' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|16.03.2014
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|76'
|08.03.2014
|64' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|02.03.2014
|1' -83'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|23.02.2014
|1' -61'
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Атлетик (Бильбао)
|16.02.2014
|1' -90'
|Гранада (Гранада)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|11'
|08.02.2014
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|5:0
|Бетис (Севилья)
|24.01.2014
|1' -69'
|Сельта (Виго)
|4:2
|Бетис (Севилья)
|65'
|12.01.2014
|1' -38'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Осасуна (Памплона)
|22' 38'
|04.01.2014
|75' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|21.12.2013
|73' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Альмерия (Альмерия)
|15.12.2013
|1' -60'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|5:1
|Бетис (Севилья)
|01.12.2013
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|27'
|24.11.2013
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|4:0
|Бетис (Севилья)
|45'
|10.11.2013
|1' -74'
|Бетис (Севилья)
|1:4
|Барселона (Барселона)
|64'
|03.11.2013
|1' -90'
|Малага (Малага)
|3:2
|Бетис (Севилья)
|48'
|01.11.2013
|76' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Леванте (Валенсия)
|27.10.2013
|62' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|5:0
|Бетис (Севилья)