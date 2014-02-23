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    Ноно - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Хосе Антонио
    Фамилия Дельгадо Вильяр
    Команда Дьошдьер
    Состав Основной
    Родной город Кадис
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 марта 1993 (29 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 21 0 1 7 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.04.2014 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 3:1 Бетис (Севилья)
    86'
    13.04.2014 1' -90' Бетис (Севилья) 0:2 Севилья (Севилья)
    05.04.2014 1' -90' Барселона (Барселона) 3:1 Бетис (Севилья)
    31.03.2014 78' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Малага (Малага)
    28.03.2014 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:3 Бетис (Севилья)
    23.03.2014 27' -90' Бетис (Севилья) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    16.03.2014 1' -90' Эльче (Эльче) 0:0 Бетис (Севилья)
    76'
    08.03.2014 64' -90' Бетис (Севилья) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    02.03.2014 1' -83' Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Бетис (Севилья)
    23.02.2014 1' -61' Бетис (Севилья) 0:2 Атлетик (Бильбао)
    16.02.2014 1' -90' Гранада (Гранада) 1:0 Бетис (Севилья)
    11'
    08.02.2014 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 5:0 Бетис (Севилья)
    24.01.2014 1' -69' Сельта (Виго) 4:2 Бетис (Севилья)
    65'
    12.01.2014 1' -38' Бетис (Севилья) 1:2 Осасуна (Памплона)
    22' 38'
    04.01.2014 75' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Бетис (Севилья)
    21.12.2013 73' -90' Бетис (Севилья) 0:1 Альмерия (Альмерия)
    15.12.2013 1' -60' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 5:1 Бетис (Севилья)
    01.12.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 2:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    27'
    24.11.2013 1' -90' Севилья (Севилья) 4:0 Бетис (Севилья)
    45'
    10.11.2013 1' -74' Бетис (Севилья) 1:4 Барселона (Барселона)
    64'
    03.11.2013 1' -90' Малага (Малага) 3:2 Бетис (Севилья)
    48'
    01.11.2013 76' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Леванте (Валенсия)
    27.10.2013 62' -90' Атлетико (Мадрид) 5:0 Бетис (Севилья)
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