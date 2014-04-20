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Ноно
Статистика
Ноно - статистика
Завершил карьеру
30 марта 1993 (33), Кадис
#30 | Полузащитник
178 см
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
21
0
1
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 34 тур
Райо Вальекано
3 : 1
20.04.2014
Бетис
1' - 90'
86'
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
0 : 2
13.04.2014
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Барселона
3 : 1
05.04.2014
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
1 : 2
31.03.2014
Малага
78' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
1 : 3
28.03.2014
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
0 : 2
23.03.2014
Атлетико
27' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Эльче
0 : 0
16.03.2014
Бетис
1' - 90'
76'
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
2 : 0
08.03.2014
Хетафе
64' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
1 : 1
02.03.2014
Бетис
1' - 83'
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
0 : 2
23.02.2014
Атлетик
1' - 61'
Испания. Примера, 24 тур
Гранада
1 : 0
16.02.2014
Бетис
1' - 90'
11'
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
5 : 0
08.02.2014
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
4 : 2
24.01.2014
Бетис
1' - 69'
65'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
1 : 2
12.01.2014
Осасуна
1' - 38'
22'
38'
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0 : 0
04.01.2014
Бетис
75' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
0 : 1
21.12.2013
Альмерия
73' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Реал Сосьедад
5 : 1
15.12.2013
Бетис
1' - 60'
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
2 : 2
01.12.2013
Райо Вальекано
1' - 90'
27'
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
4 : 0
24.11.2013
Бетис
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 13 тур
Бетис
1 : 4
10.11.2013
Барселона
1' - 74'
64'
Испания. Примера, 12 тур
Малага
3 : 2
03.11.2013
Бетис
1' - 90'
48'
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
0 : 0
01.11.2013
Леванте
76' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
5 : 0
27.10.2013
Бетис
62' - 90'
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