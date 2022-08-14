Неманья Милич - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Милич
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 1990 (32 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Милич
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 1990 (32 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|БАТЭ
|21
|6
|2
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|3:2
|Минск (Минск)
|53'
|29.10.2022
|1' -89'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)
|79' 50'
|24.10.2022
|1' -63'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Неман (Гродно)
|5'
|20.10.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|15.10.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:1
|Динамо-Брест (Брест)
|08.10.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|01.10.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|16.09.2022
|1' -85'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|БАТЭ (Борисов)
|04.09.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|9'
|14.08.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|07.08.2022
|1' -81'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|39'
|09.07.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|80'
|03.07.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|18.06.2022
|1' -7'
|БАТЭ (Борисов)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|13.05.2022
|1' -45'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|41' 45'
|08.05.2022
|1' -87'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Витебск (Витебск)
|02.05.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|82'
|22.04.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Гомель (Гомель)
|16.04.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|02.04.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|20.03.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|90'