Бруно Увини - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Увини
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июня 1991 (31 год)
|Рост
|187
|Вес
|85
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Увини
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июня 1991 (31 год)
|Рост
|187
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Наполи
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2014
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Кальяри (Кальяри)
|16.02.2014
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|08.02.2014
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:1
|Милан (Милан)
|02.02.2014
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|3:0
|Наполи (Неаполь)
|25.01.2014
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Кьево (Верона)
|19.01.2014
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Наполи (Неаполь)
|12.01.2014
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:3
|Наполи (Неаполь)
|06.01.2014
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|21.12.2013
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Наполи (Неаполь)
|15.12.2013
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|4:2
|Интер (Милан)
|07.12.2013
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:3
|Удинезе (Удине)
|02.12.2013
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:4
|Наполи (Неаполь)
|23.11.2013
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|0:1
|Парма (Парма)
|10.11.2013
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Наполи (Неаполь)
|02.11.2013
|7' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Катания (Катания)
|30.10.2013
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|27.10.2013
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Торино (Турин)
|06.10.2013
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Ливорно (Ливорно)
|28.09.2013
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|25.09.2013
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)