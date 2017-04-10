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Шандао
Новости
Шандао - новости
Завершил карьеру
23 февраля 1988 (38)
#2 | Защитник
193 см | 88 кг
Бразилия | Италия
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Трансферы
Публикации
«Анжи» будет добиваться компенсации от Шандао за досрочный разрыв контракта
2017.04.10 17:39
Агент Петреску: «Работа руководства «Кубани» ведет к банкротству клуба»
2017.03.15 19:44
2
Владелец «Анжи» анонсировал уход Боли и Шандао
2017.02.21 07:35
7
Геркус: «Локомотив» не интересовался покупкой Шандао»
2017.02.15 17:58
Агент: «Шандао не собирается покидать «Анжи» этой зимой»
2017.02.14 11:29
4
«Спартак» и «Локомотив» интересуются Шандао
2017.02.11 14:36
7
Агент: «Шандао ведет переговоры с топ-клубом из РФПЛ»
2017.02.10 12:39
7
Петреску намерен обратиться в ФИФА из-за задолженности «Кубани»
2017.02.10 12:13
3
«Гремио» планирует приобрести защитника «Анжи» Шандао
2017.02.07 01:37
1
Агент: «Интерес к Шандао сейчас действительно есть, но мы ждем официальных предложений»
2017.02.05 10:53
Шандао выставил счет «Анжи» на 405 тысяч
2017.01.16 19:55
2
Шандао: «Кажется, у «Анжи» проблемы»
2017.01.04 15:40
3
Рейнгольд: «Место Джикии – в «Амкаре»
2017.01.01 10:49
15
Лазич, Шандао и Иличевич хотят покинуть «Анжи» нынешней зимой
2016.12.19 15:15
1
Бывшие легионеры «Кубани» намерены подать судебный иск на клуб
2016.10.11 12:14
11
Фото
«Анжи» объявил о подписании Шандао
2016.08.18 00:18
6
Бывшие защитники «Кубани» не могут найти новое место работы
2016.08.02 17:31
Шандао ведет переговоры с «Бешикташем»
2016.08.01 13:06
1
Агент: «Шандао несчастлив в России, он не хочет здесь оставаться»
2016.06.19 15:41
13
Шандао попал в сферу интересов «Спартака»
2016.06.19 08:58
10
Шандао ушел из «Кубани» в «Лас-Пальмас»
2016.05.31 21:27
3
«Кубань» после вылета может потерять половину состава
2016.05.27 19:58
16
Шандао: «Если предоставится шанс, обязательно вернусь в «Спортинг»
2016.02.20 17:19
Беленов и Шандао не покинут «Кубань»
2015.12.30 17:15
1
«Кубань» может потерять несколько ключевых игроков
2015.11.27 16:30
4
Гилерме, Ари и еще 13 кандидатов на натурализацию для сборной России (ФОТО)
2015.11.21 00:08
2
Шандао доволен ничейным результатом товарищеского матча
2015.11.16 11:16
В «Брюгге» заинтересовались защитником «Кубани»
2015.11.09 11:09
1
Шандао: «Попов круче Промеса на данный момент»
2015.10.28 10:35
1
Аршавин и Павлюченко смогут сыграть со «Спартаком» в кубке России
2015.10.27 16:06
5
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