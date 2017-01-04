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    Шандао: «Кажется, у «Анжи» проблемы»

    Защитник «Анжи» Шандао дал понять, что может покинуть махачкалинскую команду в ближайшее время. По его словам, клуб испытывает проблемы.

    «Кажется, у «Анжи» проблемы. Инвестор, который пригласил меня в команду, поссорился с владельцем клуба. Не знаю, чем все это закончится. Недавно был уволен главный тренер, которого приглашал тот же инвестор. Думаю, «Анжи» может продать меня в ближайшее трансферное окно», – цитирует слова Шандао ESPN Brasil.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2017 15:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 4 января 2017, 18:09

      С такой тенденцией,мы скоро всю "рыбу" распугаем.Кому охота ехать в непредсказуемый чемпионат и потом ждать денег за работу от умирающих клубов?

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