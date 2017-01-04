Шандао: «Кажется, у «Анжи» проблемы»

Защитник «Анжи» Шандао дал понять, что может покинуть махачкалинскую команду в ближайшее время. По его словам, клуб испытывает проблемы.

«Кажется, у «Анжи» проблемы. Инвестор, который пригласил меня в команду, поссорился с владельцем клуба. Не знаю, чем все это закончится. Недавно был уволен главный тренер, которого приглашал тот же инвестор. Думаю, «Анжи» может продать меня в ближайшее трансферное окно», – цитирует слова Шандао ESPN Brasil.