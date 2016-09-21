Шандао - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Алешандре
|Фамилия
|Луиз Риме
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|193
|Вес
|88
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Алешандре
|Фамилия
|Луиз Риме
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|193
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжи
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2016
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|4:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|21.09.2016
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|1:2
|Анжи (Махачкала)