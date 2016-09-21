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    Шандао - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Алешандре
    Фамилия Луиз Риме
    Команда Спортинг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 193
    Вес 88
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.10.2016 1' -90' Анжи (Махачкала) 4:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    21.09.2016 1' -90' Мордовия (Саранск) 1:2 Анжи (Махачкала)
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