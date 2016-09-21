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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Мордовия - Анжи
Мордовия - Анжи: обзор матча 21 сентября 2016
Мордовия
21.09.2016, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Анжи
87'
И. Лукьянов
6'
И. Иличевич
45+1'
А. Мутари
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мордовия - Анжи
90'
Желтая карточка
Ф. Будковский
ГОЛ! 1:2!
И. Лукьянов
87'
86'
Желтая карточка
Д. Юрченко
81'
Замена
Б. Бериша
️️️️
И. Иличевич
Замена
И. Лукьянов
️️️️
П. Игнатович
76'
72'
Замена
С. Ямбере
️️️️
Ш. Гасанов
Замена
А. Алхазов
️️️️
А. Дегтярев
68'
Желтая карточка
А. Иванов
65'
63'
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
А. Мутари
Замена
С. Захарченко
️️️️
П. Деобальд
61'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Мутари
6'
ГОЛ! 0:1!
И. Иличевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
23
Артем Леонов
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Мордовия
22
Игорь Кот
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
94
Станислав Захарченко
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Анжи
31
Александр Беленов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
49
Юрий Кузьмин
ЦП
3-4-1-2
23
Леонов
5
Багаев
19
Осипов
27
Молодцов
29
Игнатович
33
Кренделев
22
Иванов
34
Сабитов
57
Деобальд
10
Амбарцумян
11
Дегтярев
4-4-1-1
1
Юрченко
3
Гасанов
6
Менса
2
Шандао
17
Тигиев
20
Мутари
18
Маевский
33
Газимагомедов
16
Иличевич
13
Георгиевский
28
Будковский
57
Деобальд
94
Захарченко
94
Захарченко
57
Деобальд
29
Игнатович
9
Лукьянов
9
Лукьянов
29
Игнатович
11
Дегтярев
13
Алхазов
13
Алхазов
11
Дегтярев
16
Иличевич
7
Бериша
7
Бериша
16
Иличевич
3
Гасанов
4
Ямбере
4
Ямбере
3
Гасанов
20
Мутари
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
20
Мутари
Остались в запасе
Мордовия
Анжи
22
Игорь Кот
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
49
Юрий Кузьмин
ЦП
31
Александр Беленов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
Остались в запасе
49
Юрий Кузьмин
ЦП
31
Александр Беленов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Мордовия - Анжи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Старт
Новости команд
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