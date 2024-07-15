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Пепе
Новости
Пепе - новости
Завершил карьеру
8 февраля 1979 (47), Мадрид
#2 | Защитник
175 см | 74 кг
Испания
Статистика
Новости
Публикации
Символическая сборная Евро-2024 по версии WhoScored
2024.07.15 14:46
6
Пепе: «Мы с Роналду как братья»
2024.07.06 23:12
1
Роналду попросил «Аль-Наср» подписать экс-одноклубника и партнера по сборной
2023.01.05 19:57
1
Пепе: «Роналду – наш португальский флаг»
2022.12.11 23:29
Пепе сломал руку в матче с Марокко
2022.12.10 23:17
2
«Играть в футбол хотели только мы». Пепе – после поражения от Марокко
2022.12.10 21:42
3
Фото
Игрок Марокко поцеловал Пепе после его промаха на последней минуте
2022.12.10 21:19
2
Пепе: «Недопустимо, что нас судил аргентинец. После сегодняшнего отдайте титул Аргентине»
2022.12.10 20:57
11
Микулик: «Такую долгую грандиозную карьеру Пепе обеспечил Бышовец»
2022.12.07 10:15
3
Пепе – самый возрастной автор гола в плей-офф чемпионатов мира
2022.12.06 22:47
3
Пепе, Саншеш, Роналду – в основе Португалии на игру с Францией; Кимпембе, Кунде, Толиссо выйдут у чемпионов мира
2021.06.23 21:25
1
Пепе, Фернандеш, Роналду – в старте Португалии; Кроос, Мюллер, Хаверц выйдут у немцев
2021.06.19 18:12
1
Роналду, Пепе и Фернандеш – в заявке сборной Португалии на матчи отбора к ЧМ-2022
2021.03.16 19:41
Пепе: «Говорят, что я задира и все такое. Но я добрый»
2021.02.27 00:45
1
Пепе, Корона, Урибе – в старте «Порту» на игру с «Ювентусом»; Кьеллини, Бентанкур, Роналду выйдут у итальянцев
2021.02.17 21:58
Пепе: «Моя карьера в Европе начиналась с 5 евро. На них я позвонил маме и сказал, что со мной все в порядке»
2021.01.17 10:45
2
Фото
Комментатор Шмурнов: «Пепе – главная мразь современного футбола»
2019.03.26 01:20
31
Пепе спустя 12 лет вновь сыграл за «Порту» в Примейре
2019.01.19 06:58
Роналду: «Реал» был сильнее с Пепе, Моратой и Хамесом»
2017.11.02 15:55
17
«Реал» может отказаться от продления контракта с Пепе
2016.10.01 08:54
1
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