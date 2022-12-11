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    Пепе: «Роналду – наш португальский флаг»

    Защитник «Порту» Пепе поддержал партнера по сборной Португалии Криштиану Роналду после вылета с ЧМ-2022.

    «Роналду – это наш португальский флаг. Он есть в каждом уголке земного шара.

    Криштиану внес свой вклад, и мы должны поблагодарить его», – сказал Пепе.

    • Роналду был на 5 чемпионатах мира.
    • Игрок брал с командой Евро-2016.
    • На днях Роналду должен подписать контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    11.12.2022 23:29
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