Пепе: «Роналду – наш португальский флаг»

Защитник «Порту» Пепе поддержал партнера по сборной Португалии Криштиану Роналду после вылета с ЧМ-2022.

«Роналду – это наш португальский флаг. Он есть в каждом уголке земного шара.

Криштиану внес свой вклад, и мы должны поблагодарить его», – сказал Пепе.

Роналду был на 5 чемпионатах мира.

Игрок брал с командой Евро-2016.

На днях Роналду должен подписать контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

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