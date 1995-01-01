Пепе: «Говорят, что я задира и все такое. Но я добрый»

Защитник «Порту» Пепе считает свой характер дружелюбным. Он не согласен с противоположным общественным мнением.

«Я спал вместе с мамой до 18 лет. Я был очень избалован. Говорят, я задира и все такое. Но я добрый», – цитирует Пепе твиттер «Матч ТВ» со ссылкой на Trubuna Expresso.