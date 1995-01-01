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    Пепе: «Говорят, что я задира и все такое. Но я добрый»

    Защитник «Порту» Пепе считает свой характер дружелюбным. Он не согласен с противоположным общественным мнением.

    «Я спал вместе с мамой до 18 лет. Я был очень избалован. Говорят, я задира и все такое. Но я добрый», – цитирует Пепе твиттер «Матч ТВ» со ссылкой на Trubuna Expresso.

    • Пепе 38 лет, в «Порту» он играет с 2019 года.
    • Игрок со сборной Португалии выигрывал Евро и Лигу наций.
    • С «Реалом» Пепе трижды брал Лигу чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1944

      Валерий2705 1 час назад

      Мама тебя походу локтем в голову била пока спали. Потому то ты такой неадекватный получился...

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