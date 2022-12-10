«Играть в футбол хотели только мы». Пепе – после поражения от Марокко

Защитник сборной Португалии Пепе высказался после матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Марокко (0:1).

«Во втором тайме мы не реализовали свои моменты. Играть в футбол хотели только мы.

У нас было качество для победы на ЧМ, но не получилось», – сказал Пепе.

Матч в поле судил Факундо Тельо Фигероа.

Марокко в 1/2 финала сыграет с Англией или Францией.

Португалия ни разу не выигрывала ЧМ.

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