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Серхио Рико
Статистика
Серхио Рико - статистика
Завершил карьеру
1 сентября 1993 (33)
#15 | Вратарь
194 см
Испания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
14
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
0 : 2
22.05.2022
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Мальорка
2 : 1
15.05.2022
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Севилья
0 : 0
11.05.2022
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Мальорка
2 : 6
07.05.2022
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Барселона
2 : 1
01.05.2022
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Мальорка
2 : 1
19.04.2022
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Эльче
3 : 0
16.04.2022
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Мальорка
1 : 0
09.04.2022
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
1 : 0
02.04.2022
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
1 : 0
20.03.2022
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Мальорка
0 : 3
14.03.2022
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
4 : 3
06.03.2022
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Мальорка
0 : 2
02.03.2022
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
0 : 1
26.02.2022
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
2 : 1
20.02.2022
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
3 : 2
14.02.2022
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Мальорка
2 : 1
05.02.2022
Кадис
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
3 : 0
22.01.2022
Мальорка
Был в запасе
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