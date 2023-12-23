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Серхио Рико
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Серхио Рико - новости
Завершил карьеру
1 сентября 1993 (33)
#15 | Вратарь
194 см
Испания
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Публикации
Рико из «ПСЖ» – о своей коме: «Увидел покойного отца»
2023.12.23 23:00
Рико выписали из больницы: вратарь «ПСЖ» 82 дня лечился после падения с лошади
2023.08.18 14:00
Вратарь «ПСЖ» Рико впервые обратился к фанатам после комы
2023.07.09 18:11
Вратарь «ПСЖ» Рико потерял 20 килограммов – он может завершить карьеру
2023.07.09 09:21
Рико начал общаться с родственниками: вратарь «ПСЖ» был в коме
2023.06.26 22:44
Вратарь «ПСЖ» Рико вышел из комы
2023.06.19 17:46
Вратарь «ПСЖ» Рико в коме
2023.06.09 19:19
Фото
Игроки «ПСЖ» сыграли в матче с «Клермоном» с фамилией Рико на спине – он в тяжелом состоянии
2023.06.04 14:09
Фото
«Севилья» поддержала Рико – игрок в тяжелом состоянии после падения с лошади
2023.05.31 22:17
Новые данные о состоянии Рико: вратарь «ПСЖ» упал с лошади
2023.05.30 14:40
Вратарь «ПСЖ» госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с лошади
2023.05.28 15:26
1
«Милан» намерен арендовать голкипера «ПСЖ»
2023.01.03 18:53
Вратарь «ПСЖ» Рико спугнул грабителя в своем доме
2022.11.15 13:40
1
«ПСЖ» не взял девять футболистов на предсезонный тур в Японию (L’Equipe)
2022.07.12 17:26
1
Фото
«ПСЖ» отдал вратаря Рико в аренду «Мальорке»
2022.01.21 17:40
«ПСЖ» готов продать Дракслера, Курзава и Рико в январе (Николо Скира)
2021.12.27 17:38
«ПСЖ» выкупил у «Севильи» голкипера Рико
2020.09.05 13:53
Кампль, Ольмо, Анхелиньо – в основе «Лейпцига» на матч с «ПСЖ»; Рико, Неймар, Мбаппе сыграют у французов
2020.08.18 21:08
2
Рико, Силва и Чупо-Мотинг продлили контракты с «ПСЖ» до конца сезона
2020.06.29 23:00
Фото
«ПСЖ» объявил об аренде вратаря «Севильи» Рико
2019.09.02 00:50
«ПСЖ» может отказаться от трансфера Наваса и подписать Рико
2019.08.31 13:52
Фосу-Менса – самый быстрый игрок сезона в АПЛ. Он разогнался до 35,32 км/ч. В топ-10 – вратарь «Фулхэма»
2019.05.22 12:35
8
Фото
«Фулхэм» арендовал вратаря Рико у «Севильи», защитника Фосу-Менса у «МЮ» и нападающего Вьетто у «Атлетико»
2018.08.10 01:10
2
Вратарь «Севильи» Рико хочет сыграть не хуже Де Хеа
2018.03.13 07:30
Фото
«Севилья» продлила контракт с голкипером Рико
2017.08.14 15:48
Вратарь «Севильи» Рико может продолжить карьеру в «Ливерпуле»
2017.07.03 15:30
Дель Боске пока не выбрал между Касильясом и Де Хеа
2016.06.06 22:23
5
Дель Боске: «Я не доволен последними двумя матчами»
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