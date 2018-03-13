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    Вратарь «Севильи» Рико хочет сыграть не хуже Де Хеа

    Голкипер «Севильи» Серхио Рико рассказал, за счет чего его команда может добиться успеха в противостоянии с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Уверен, «МЮ» с первых минут пойдет вперед. В гостевом матче с нами «Юнайтед» играл по-другому, но перед своими болельщиками на этом удивительном стадионе наш соперник, конечно, будет куда более агрессивен.

    Конечно, я хотел бы выдать хороший матч и помочь своей команде добиться нужного результата, как сделал Давид Де Хеа в Севилье. Он тогда сыграл просто феноменально. Но самое главное – что мы действовали компактно и сплоченно. Надеюсь, у нас все получится», – считает Рико.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Севилья»состоится во вторник, 13 марта, в 22:45 по московскому времени. Результат первой игры – 0:0.

    Источник: УЕФА

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    13.03.2018 07:30
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