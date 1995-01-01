Кампль, Ольмо, Анхелиньо – в основе «Лейпцига» на матч с «ПСЖ»; Рико, Неймар, Мбаппе сыграют у французов

Стали известны стартовые составы команд на полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «ПСЖ».

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Анхелиньо, Юпамекано, Забитцер, Кампль, Лаймер, Мюкиле, Клостерманн, Нкунку, Дани Ольмо, Поульсен.

«ПСЖ»: Рико, Керер, Т. Силва, Кимпембе, Бернат, Паредес, Маркиньос, Эррера, Неймар, Мбаппе, Ди Мария.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на лиссабонском «Эштадиу Да Луж», которая начнется в 22:00 по Москве.