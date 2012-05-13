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Томмазо Арригони
Статистика
Томмазо Арригони - статистика
Завершил карьеру
26 февраля 1994 (32)
#24 | Полузащитник
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чезена
13
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Чезена
2 : 3
13.05.2012
Рома
70' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Новара
3 : 0
06.05.2012
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Чезена
0 : 1
02.05.2012
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
2 : 1
29.04.2012
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
0 : 1
25.04.2012
Ювентус
65' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Чезена
2 : 2
22.04.2012
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 1
11.04.2012
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Чезена
0 : 0
07.04.2012
Болонья
1' - 81'
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0 : 0
01.04.2012
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Чезена
2 : 2
25.03.2012
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
3 : 0
18.03.2012
Чезена
1' - 46'
Италия. Серия А, 27 тур
Чезена
0 : 2
11.03.2012
Сиена
1' - 87'
52'
Италия. Серия А, 22 тур
Чезена
0 : 0
07.03.2012
Катания
46' - 90'
50'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
2 : 0
04.03.2012
Чезена
79' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Наполи
0 : 0
01.02.2012
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Чезена
0 : 1
29.01.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
4 : 1
08.01.2012
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
4 : 1
21.12.2011
Чезена
87' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Палермо
0 : 1
10.12.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
2 : 0
27.11.2011
Дженоа
Был в запасе
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