Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Чезена
Палермо - Чезена: обзор матча 10 декабря 2011
Палермо
10.12.2011, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 1
Завершен
Чезена
63'
А. Муту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Чезена
Замена
Д. Джокович
️️️️
А. Муту
Желтая карточка
М. Росси
Замена
Э. Богдани
️️️️
Эдер
Желтая карточка
Эдер
Замена
А. Мантовани
️️️️
А. Аква
Вторая желтая
Э. Муньос
Замена
И. Лорес Варела
️️️️
М. Пинилья
ГОЛ! 0:1!
А. Муту
Пас отдал
А. Кандрева
Желтая карточка
Э. Муньос
Желтая карточка
Г. Родригес
Желтая карточка
А. Аква
Желтая карточка
А. Геззаль
Замена
Н. Бертоло
️️️️
А. Бачинович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
25
Армин Бачинович
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
77
Лука Чеккарелли
ПП
23
Эдер
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
11
Игнасио Лорес Варела
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
4
Лука Риччи
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
24
Томмазо Арригони
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
4-3-3
22
Бенусси
42
Бальдзаретти
26
Сильвестре
6
Муньос
5
Пизано
18
Аква
8
Баррето
25
Бачинович
10
Микколи
51
Пинилья
72
Иличич
3-4-3
30
Равалья
4
Родригес
5
фон Берген
13
Росси
77
Чеккарелли
16
Пароло
11
Гуана
87
Кандрева
5
Геззаль
12
Муту
23
Эдер
51
Пинилья
11
Лорес Варела
11
Лорес Варела
51
Пинилья
18
Аква
17
Мантовани
17
Мантовани
18
Аква
25
Бачинович
16
Бертоло
16
Бертоло
25
Бачинович
12
Муту
88
Джокович
88
Джокович
12
Муту
23
Эдер
81
Богдани
81
Богдани
23
Эдер
Остались в запасе
Палермо
Чезена
30
Александрос Цорвас
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
Главный тренер
Девис Манджа
4
Лука Риччи
ЦЗ
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
24
Томмазо Арригони
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Остались в запасе
30
Александрос Цорвас
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
Остались в запасе
4
Лука Риччи
ЦЗ
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
24
Томмазо Арригони
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Даниэле Арригони
Статистика матча Палермо - Чезена
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
Новости команд
Все
Палермо
Чезена
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024
2024.12.22 18:50
«Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024
2024.12.18 19:20
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
2018.09.07 11:44
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+