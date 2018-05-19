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Александер Качаниклич
Статистика
Александер Качаниклич - статистика
Завершил карьеру
13 августа 1991 (35)
#20 | Полузащитник
180 см
Швеция | Северная Македония
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Англия. Кубок 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нант
3
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Нант
1 : 0
19.05.2018
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Анжер
0 : 2
12.05.2018
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Нант
0 : 2
06.05.2018
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Нант
1 : 1
14.04.2018
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1 : 1
18.03.2018
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Нант
1 : 0
10.03.2018
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
1 : 1
18.02.2018
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Нант
2 : 2
11.02.2018
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Кан
3 : 2
04.02.2018
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Генгам
0 : 3
27.01.2018
Нант
Был в запасе
61'
Франция. Лига 1, 22 тур
Нант
0 : 1
20.01.2018
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
1 : 1
17.01.2018
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Амьен
0 : 1
20.12.2017
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Нант
1 : 2
10.12.2017
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
0 : 1
09.09.2017
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
0 : 1
12.08.2017
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Лилль
3 : 0
06.08.2017
Нант
1' - 90'
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