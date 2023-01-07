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Пьетро Пердикицци
Статистика
Пьетро Пердикицци - статистика
Завершил карьеру
16 декабря 1992 (33)
#2 | Защитник
176 см
Бельгия | Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вестерло
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Серкль Брюгге
0 : 1
07.01.2023
Вестерло
68' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Вестерло
3 : 3
27.12.2022
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Вестерло
6 : 0
12.11.2022
Остенде
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Юнион СЖ
1 : 1
06.11.2022
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Вестерло
2 : 3
29.10.2022
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Кортрейк
0 : 2
22.10.2022
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Вестерло
2 : 0
01.10.2022
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Шарлеруа
2 : 3
17.09.2022
Вестерло
68' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
2 : 1
11.09.2022
Андерлехт
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Антверпен
3 : 0
04.09.2022
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Вестерло
0 : 1
28.08.2022
Эйпен
1' - 90'
39'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Мехелен
5 : 4
21.08.2022
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Вестерло
4 : 2
13.08.2022
Стандард
1' - 90'
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