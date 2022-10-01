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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Зюлте-Варегем
Вестерло - Зюлте-Варегем: обзор матча 01 октября 2022
Вестерло
01.10.2022, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Зюлте-Варегем
10'
Н. Шадли
47'
Л. Фостер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Зюлте-Варегем
Желтая карточка
Л. Фостер
89'
Желтая карточка
М. Фикселлес
83'
83'
Замена
S. Braem
️️️️
А. Ндур
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
Л. Минейро
81'
Замена
М. Фикселлес
️️️️
Н. Мадсен
81'
Замена
Т. Диркс
️️️️
Х. Акбунар
74'
Замена
️️️️
М. Гюмюшкая
64'
Замена
Д. Нене
️️️️
Н. Шадли
64'
58'
Желтая карточка
Т. Дерейк
Желтая карточка
Р. Тагир
56'
49'
Замена
А. Чиранни
️️️️
А. Сиссако
49'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
Р. Цука
ГОЛ! 2:0!
Л. Фостер
Пас отдал
Н. Мадсен
47'
40'
Желтая карточка
Н. Мироши
33'
Желтая карточка
А. Фадера
ГОЛ! 1:0!
Н. Шадли
Пас отдал
М. Гюмюшкая
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
23
Рубин Сигерс
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
25
Рави Цука
ЦЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
8
Николас Ромменс
ЦП
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
29
Lukas Willen
ЦП
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Вестерло
2
Пьетро Пердикицци
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
13
Лассе Виген
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
20
Новатус Мироши
ЦП
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
34
Stan Braem
ЦФ
2-1-5-1-1
26
Болат
28
Тагир
14
Рейнолдс
30
Минейро
23
Сигерс
89
Шадли
23
Гюмюшкая
24
Мадсен
29
Де Куйпер
7
Акбунар
9
Фостер
2-3-1-3
1
Боссут
25
Цука
14
Драмбаев
8
Ромменс
8
Сиссако
29
25
Ндур
9
Фоссен
39
Фадера
4
Дерейк
30
Минейро
33
Нойштедтер
33
Нойштедтер
30
Минейро
24
Мадсен
19
Фикселлес
19
Фикселлес
24
Мадсен
7
Акбунар
55
Диркс
55
Диркс
7
Акбунар
89
Шадли
45
Нене
45
Нене
89
Шадли
8
Сиссако
2
Чиранни
2
Чиранни
8
Сиссако
25
Цука
9
Оффор
9
Оффор
25
Цука
25
Ндур
34
34
25
Ндур
Остались в запасе
Вестерло
Зюлте-Варегем
2
Пьетро Пердикицци
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
69
Луи Бостин
ВР
13
Лассе Виген
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
20
Новатус Мироши
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
2
Пьетро Пердикицци
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
13
Лассе Виген
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
20
Новатус Мироши
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Вестерло - Зюлте-Варегем
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Хет Кейпе
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