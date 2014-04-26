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Мануэль
Статистика
Мануэль - статистика
Завершил карьеру
11 января 1988 (38)
#18 | Нападающий
185 см
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 35 тур
Реал
4 : 0
26.04.2014
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
0 : 0
11.04.2014
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Альмерия
1 : 2
04.04.2014
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Райо Вальекано
1 : 0
26.03.2014
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
7 : 0
16.03.2014
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
1 : 1
22.12.2013
Осасуна
78' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
2 : 2
14.12.2013
Реал
86' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
3 : 0
01.12.2013
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
22.11.2013
Осасуна
86' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0 : 1
08.11.2013
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
5 : 0
02.11.2013
Осасуна
77' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Осасуна
3 : 1
31.10.2013
Райо Вальекано
83' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 1
27.10.2013
Осасуна
71' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
0 : 0
19.10.2013
Барселона
6' - 90'
90'
Испания. Примера, 8 тур
Малага
0 : 1
04.10.2013
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
0 : 1
29.09.2013
Леванте
68' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
2 : 1
24.09.2013
Осасуна
77' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
2 : 1
20.09.2013
Эльче
80' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
2 : 1
15.09.2013
Осасуна
69' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
0 : 3
01.09.2013
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
2 : 0
23.08.2013
Осасуна
82' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
1 : 2
18.08.2013
Гранада
Был в запасе
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