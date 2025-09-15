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Команды
Крылья Советов
Сергей Божин
Новости
€ 800 тыс
Сергей Божин - новости
Крылья Советов
12 сентября 1994 (32)
#47 | Защитник
180 см | 70 кг
Россия
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Трансферы
В «Крыльях Советов» оценили, по-пацански ли поступил Олейников
19 сентября
1
Фото
Опубликована сборная 8-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.09.15 19:50
2
Видео
Игрок «Крыльев» забил за клуб в РПЛ спустя 9 лет после дебюта
2025.08.02 22:48
Назван размер зарплаты первого летнего новичка «Крыльев Советов»
2025.06.24 08:53
«Крылья Советов» продлили контракты с двумя футболистами
2025.06.23 17:10
2
КДК вынес решение по защитнику «Факела» Божину
2025.03.13 15:59
9
Божин заочно примет участие в заседании КДК по игре «Факел» – «Зенит»
2025.03.13 08:54
1
Божин из «Факела» в жесткой форме отреагировал на попытки обвинить его в расизме
2025.03.10 16:03
8
Обращение «Факела» в связи с обвинениями в адрес Божина
2025.03.10 11:47
9
Фото
Божин изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике по ходу матча «Факел» – «Зенит»
2025.03.10 10:20
20
Игрок «Факела» ответил на обвинения в расизме
2025.03.09 23:42
11
Защитник «Факела» Божин рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА
2023.06.19 21:35
«У жены сердце сжалось»: Божин – о сейве пахом в матче «Факел» – «Ахмат»
2023.06.19 12:54
«С чувством облегчения»: Божин раскрыл обстоятельства ухода из «Крыльев Советов»
2023.06.19 09:09
2
Назван лучший игрок 23-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.04.17 13:28
Фото
Опубликована сборная 23-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.04.17 12:57
4
«Пидорасы». Игрок «Факела» Божин – о судействе в матче со «Спартаком»
2022.08.27 23:16
30
Фото
«Факел» бесплатно подписал экс-защитника «Крыльев Советов» Божина
2022.06.27 12:53
Божин покинул «Крылья Советов»
2022.06.17 18:50
Защитник «Крыльев» Божин: «Сергееву подошeл бы мадридский «Атлетико»
2022.02.14 11:51
4
Защитник «Крыльев» Божин: «Дзюба – самый неудобный нападающий из тех, против кого я играл»
2022.02.14 09:11
4
Защитник «Крыльев Советов» Божин: «Бережем эмоции на финал с «Локомотивом»
2021.05.09 14:46
Игрок «Крыльев Советов» Божин: «Если попадем в РПЛ в нынешнем составе, то нам по силам попасть в первую восьмерку и, может быть, выше»
2021.03.27 20:10
3
Видео
«Крылья Советов» вручили подарки детям из интерната
2020.12.30 14:36
«Чемпионат»: ЦСКА заинтересовался защитником «Торпедо» Божиным
2019.11.19 16:42
9
«Чемпионат»: «Ростов» может купить защитника «Торпедо» Божина, если продаст Чистякова
2019.11.13 13:36
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