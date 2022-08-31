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    Сергей Божин - статистика

    #47 | Защитник
    Имя Сергей
    Фамилия Божин
    Команда Факел
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 сентября 1994 (28 лет)
    Рост 180
    Вес 70
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Факел (Воронеж)
    24'
    16.11.2022 1' -90' Факел (Воронеж) 0:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    19.10.2022 1' -90' Факел (Воронеж) 1:2 Спартак (Москва)
    90'
    29.09.2022 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:1 Крылья Советов (Самара)
    15.09.2022 1' -46' Спартак (Москва) 3:0 Факел (Воронеж)
    31.08.2022 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Факел (Воронеж)
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