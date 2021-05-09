Защитник «Крыльев Советов» Божин: «Бережем эмоции на финал с «Локомотивом»

Сергей Божин, футболист «Крыльев Советов», рассказал о подготовке самарцев к финалу Кубка России против «Локомотива». Накануне команду награждали как победителей сезона ФНЛ.

– Как так получилось, что такой коллектив у нас в «Крыльях» сложился? Все говорят, что химия просто сумасшедшая.

– Коллектив сложился благодаря тренерскому штабу, ветеранам команды, которые здесь не первый год. Многие ребята друг с другом были знакомы. Молодые футболисты пришли, они были между собой знакомы. Им было проще. Через несколько игр и сложилась та химия, о которой все говорят.

– Ты сейчас очень сосредоточен и серьезен. Все мысли о Кубке?

– Да, Игорь Витальевич Осинькин сказал, что нужно поберечь эмоции на финал. Радость радостью, но мы хотим привезти Кубок в Самару, сделаем максимум для этого. Сейчас эмоции больше бережем на финал, чтобы не расплескать.

Матч состоится 12 мая на стадионе «Нижний Новгород».

«Крылья Советов» не были в финале Кубка России с 2004 года.

«Локомотив» претендует на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона РПЛ.

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