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    Защитник «Крыльев Советов» Божин: «Бережем эмоции на финал с «Локомотивом»

    Сергей Божин, футболист «Крыльев Советов», рассказал о подготовке самарцев к финалу Кубка России против «Локомотива». Накануне команду награждали как победителей сезона ФНЛ.

    – Как так получилось, что такой коллектив у нас в «Крыльях» сложился? Все говорят, что химия просто сумасшедшая.

    – Коллектив сложился благодаря тренерскому штабу, ветеранам команды, которые здесь не первый год. Многие ребята друг с другом были знакомы. Молодые футболисты пришли, они были между собой знакомы. Им было проще. Через несколько игр и сложилась та химия, о которой все говорят.

    – Ты сейчас очень сосредоточен и серьезен. Все мысли о Кубке?

    – Да, Игорь Витальевич Осинькин сказал, что нужно поберечь эмоции на финал. Радость радостью, но мы хотим привезти Кубок в Самару, сделаем максимум для этого. Сейчас эмоции больше бережем на финал, чтобы не расплескать.

    • Матч состоится 12 мая на стадионе «Нижний Новгород».
    • «Крылья Советов» не были в финале Кубка России с 2004 года.
    • «Локомотив» претендует на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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