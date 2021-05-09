РФС перед финалом Кубка России устроит публичную дискуссию с Аленичевым, Титовым и Виктором Гусевым

РФС опубликовал программу мероприятий, которые будут предшествовать финалу Кубка России. Планируется публичная дискуссия с послами трофея: Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым, комментатором Виктором Гусевым.

Также запланирован тур по нижегородским рекам: Волге и Оке.

В финале сыграют «Локомотив» и «Крылья Советов», матч состоится 12 мая на стадионе «Нижний Новгород».

«Крылья Советов» не были в финале Кубка России с 2004 года.

Самарцы досрочно выиграли ФНЛ.