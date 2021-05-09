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    РФС перед финалом Кубка России устроит публичную дискуссию с Аленичевым, Титовым и Виктором Гусевым

    РФС опубликовал программу мероприятий, которые будут предшествовать финалу Кубка России. Планируется публичная дискуссия с послами трофея: Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым, комментатором Виктором Гусевым.

    Также запланирован тур по нижегородским рекам: Волге и Оке.

    • В финале сыграют «Локомотив» и «Крылья Советов», матч состоится 12 мая на стадионе «Нижний Новгород».
    • «Крылья Советов» не были в финале Кубка России с 2004 года.
    • Самарцы досрочно выиграли ФНЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер РФС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +698

      Князев 48 минут назад

      Забодали рекламой букмекеров! Вообще требую запретить букмекерство в нашей стране!!! Везде лезут, надоели.

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      Рейтинг: +2407

      minaev23 50 минут назад

      Гусева решили реанимировать ))) ещё орлова пригласили

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      Рейтинг: +17436

      vladimir-7 > minaev23 38 минут назад

      Ну уж если решили открыть птицеферму, то тогда пригласите в
      компанию ещё и В. Уткина

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      Рейтинг: +5659

      vladik12 2 часа назад

      Правильно, пусть Алень ответит за АЕК в 2016.

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