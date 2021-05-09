РФС перед финалом Кубка России устроит публичную дискуссию с Аленичевым, Титовым и Виктором Гусевым

Забодали рекламой букмекеров! Вообще требую запретить букмекерство в нашей стране!!! Везде лезут, надоели.
РФС опубликовал программу мероприятий, которые будут предшествовать финалу Кубка России. Планируется публичная дискуссия с послами трофея: Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым, комментатором Виктором Гусевым.
Также запланирован тур по нижегородским рекам: Волге и Оке.
- В финале сыграют «Локомотив» и «Крылья Советов», матч состоится 12 мая на стадионе «Нижний Новгород».
- «Крылья Советов» не были в финале Кубка России с 2004 года.
- Самарцы досрочно выиграли ФНЛ.
Фотосессии с кубком, публичная дискуссия с легендами российского футбола и живые выступления популярных артистов – это и многое другое в нашей матчдей-кампании к финалу БЕТСИТИ Кубка России. pic.twitter.com/PAkTCVQlpP— РФС (@rfsruofficial) May 9, 2021